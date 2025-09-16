Luís Nunes escreve história com sétimo título consecutivo na Montanha

Luís Nunes continua a cimentar o seu legado no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, ao conquistar o seu sétimo título consecutivo.

O feito foi alcançado na Rampa de Boticas, a sétima prova da época de 2025, onde o piloto de Carrazedo de Montenegro somou também a sua sétima vitória consecutiva ao volante do Skoda Fabia R5, preparado pela ARC Sport. Este momento histórico para a modalidade foi celebrado com a família e amigos, na rampa que o próprio considera a sua preferida.

Vitória impecável na rampa preferida

Luís Nunes foi, uma vez mais, a grande figura do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, ao triunfar na Rampa de Boticas, na categoria Super Challenge. Com este resultado, Nunes não só manteve a sua invencibilidade na época, como também confirmou, de forma categórica, a conquista do seu sétimo título consecutivo na Montanha. A prova transmontana, um palco que o piloto considera especial, testemunhou uma época irrepreensível. Ao volante do seu Skoda Fabia R5, Nunes demonstrou velocidade, consistência e uma maturidade competitiva inquestionável, somando a sétima vitória em sete possíveis.

Um recorde de consistência e dedicação

Perante uma vasta audiência, num ambiente de festa e emoção, Luís Nunes não escondeu a sua satisfação por alcançar mais um marco histórico na sua carreira: “Mais um saboroso título conquistado. Para mim, as vitórias são sempre como se fossem as primeiras. Sempre foi a minha postura desde o início. Todas as vitórias, todos os títulos exigiram esforço, dedicação e muito trabalho e, como tal, têm um sabor sempre especial.”

O piloto salientou o sucesso da época: “É mais uma época muito bem conseguida, onde atingi todos os objetivos a que me propus. Venci todas as provas até agora, portanto, são sete vitórias. Garantir mais um título, o sétimo consecutivo na Montanha, é um marco histórico. Só posso estar satisfeito e feliz por mais uma época tão bem conseguida, com o apoio da família, dos amigos e da equipa. Todos juntos somos muito fortes.”

Celebração familiar e o olhar no futuro

A celebração em Boticas teve um significado particularmente especial para Nunes: “Poder celebrar aqui, na minha rampa preferida, aquela que considero a ‘minha’ rampa, é fantástico. Correr em Boticas, perante tanto público, com tanta gente conhecida e muitos amigos, dá-me sempre uma motivação extra. Terminar o campeonato desta forma, com esta vitória e com este título, na presença de todos eles, foi simplesmente perfeito.”

Com o campeonato já decidido, Luís Nunes deixa em aberto a sua participação na próxima prova. Em paralelo, o piloto já começa a delinear os seus planos para o futuro: “Agora vamos fazer contas para ver se iremos a Setúbal. Depois disso, vamos ponderar o que fazer na próxima época. Para já, só posso agradecer por esta época fantástica e por tudo o que conseguimos juntos.”

Com esta conquista, Luís Nunes reforça o seu estatuto como uma referência incontornável na Montanha em Portugal, consolidando uma carreira marcada por sucesso, dedicação e ambição.