José Rodrigues Campeão de Montanha na Categoria GT: “Vencemos muitas rampas no limite”

José Rodrigues sagrou-se este fim de semana Campeão Nacional de Montanha na Categoria GT, após a disputa da emblemática Rampa de Boticas, sétima prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Ao volante do seu Porsche 997.2 GT3 Cup, preparado pela Monteiros Competições, o piloto bracarense rubricou mais uma prestação de grande nível, concluindo a prova no 3.º lugar da categoria GT, depois de lutar até ao final pela vitória. Um resultado que, ainda assim, lhe garantiu matematicamente o título nacional, corolário de uma temporada excecional.

Com seis vitórias e um segundo lugar em sete provas, José Rodrigues construiu um percurso sólido, consistente e sempre disputado ao mais alto nível, impondo-se perante adversários fortes e confirmando, em Boticas, a conquista antecipada do campeonato.

“No início da época propusemo-nos a atacar o campeonato, mesmo sabendo das dificuldades, porque competimos 90% do tempo com um carro inferior em relação aos adversários, mais antigo e com outras especificações. Vencemos muitas rampas no limite, por décimas de segundo, sempre com enorme esforço e dedicação” destacou.

Na análise à sua abordagem à prova de Boticas, José rodrigues salientou que “nesta Rampa tínhamos o objetivo de sermos campeões. Fomos cautelosos nas duas subidas oficiais, mas ainda assim conseguimos um primeiro lugar no sábado. No domingo voltámos a atacar e fizemos uma excelente subida, dando tudo até ao fim, conseguindo mais um pódio e a pontuação máxima”

O piloto de Braga não esconde que está“muito feliz por esta conquista. Foi fruto de um trabalho sério, prova a prova, sempre com o apoio de uma equipa fantástica. Quero dar os parabéns à Monteiros Competições, que esteve sempre ao meu lado, à minha família, cujo apoio é fundamental, aos meus adversários, que tornaram esta luta saborosa, e também às organizações e ao campeonato, que foi excelente. É um orgulho enorme ser Campeão Nacional de Montanha da Categoria GT!”