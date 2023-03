Hélder Silva entra a ganhar no Campeonato de Portugal de Montanha | AutoSport

O bicampeão nacional Hélder Silva dominou o dia decisivo da Rampa Porca de Murça, prova de estreia do calendário de 2023 do Campeonato de Portugal de Montanha e voltou a ser vencer em Murça.

O bicampeão nacional absoluto entrou em 2023 a vencer, começando da melhor forma a defesa do título absoluto conquistado em 2022 e 2021 no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Mesmo perante a acesa concorrência de José Correia e António Rodrigues, o piloto da Power House foi mais forte nos momentos decisivos de uma rampa que contou com uma bitola organizativa forte por parte do CAMI Motorsport.

Curiosamente, Hélder Silva não venceu nenhuma das duas sessões de treinos de sábado, vendo a sua Osella PA2000 EVO PA.30 ser suplantada pelo Silver Car EF 10 de António Rodrigues, embora sempre com muito equilíbrio entre os dois.

Mas no domingo, jornada em que se disputariam as três subidas de prova, Hélder Silva foi sempre o mais rápido e concluiria a primeira prova da temporada com um solido triunfo, alicerçado numa vantagem de 2,9 segundos sobre José Correia, com o piloto bracarense da Norma FC20 da JC Group Racing Team a paulatinamente melhorar os tempos, juntando-se à luta. Seria recompensado com um 2º lugar final, na frente de António Rodrigues que, na primeira subida de prova deu um toque já na parte final dos 4200 metros da rampa, ficando a partir daí condicionado no andamento. Terminou a seis segundos do vencedor, no 3º posto da geral.

Logo atrás, no 4º lugar, aparece Nuno Guimarães, colega de equipa de Rodrigues. O “Capitão da Montanha” e o seu Silver Car S2 foram claramente os mais fortes entre os Protótipos B, divisão em que outro piloto da NJ Racing estreou da melhor a sua nova “barchetta”. Falamos do regressado Nuno Pinto, que levou a sua ADR Sport II ao 2º posto da Divisão, na frente de Victor Bessa, terceiro aos comandos de um PRM RC.

Um dos candidatos a “piloto da jornada” é Luís Delgado. O flaviense estreou em Murça o novo Cupra TCR de última geração, integrando os quadros da Nunes Sport e, logo na sua estreia com a estrutura, foi o piloto mais forte da equipa, conquistando o 5º posto da geral, vencendo a Categoria Turismos e a Divisão 2.

Logo atrás de si, o seu colega e líder de equipa Luís Nunes, levou o Skoda Fabia R5 ao 6º posto da geral, vencendo e convencendo na prova de estreia da nova categoria Super Challenge, onde, logicamente, também dominou o Grupo SC A.

Voltando à geral, encontrámos no 7º lugar outras das pilotos em grande destaque neste arranque da temporada. Gabriela Correia esteve imperial aos comandos do seu Mercedes AMG GT4, que levou ao triunfo entre os GT, suplantando Vítor

Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP), que começou assim a defesa do título de 2022 com um 2º posto na categoria e o 8º na geral. O pódio da categoria ficou completo com a presença de José Carlos Magalhães, na estreia do seu novo Porsche 997 GT3 CUP da MNE Sport.

Logo atrás, em 9º, ficou Joaquim Teixeira. O piloto do Cupra TCR da JT59 Racing Team/Bompiso apareceu em Murça limitado por uma intervenção cirúrgica realizada poucos dias antes, mas logrou andar rápido, garantindo ainda o 2º lugar na Categoria Turismos e na Divisão 2. Nesta divisão, o 3º posto ficou para Miguel Gonçalves, num Punto R3D.

O Top 10 absoluto de Murça ficou completo com a presença de Bruno Carvalho. O lisboeta colocou ainda o seu Citroen Saxo no 2º posto entre os Super Challenge, categoria em que venceu o Grupo SC C.

Entre os Super Challenge, o pódio da categoria incluiu no 3º posto o murcense Leonel Brás, num Citroen C2 R2, sendo de referir que João Macedo, num BMW 328 is, foi o melhor nas contas do Grupo SC D

Voltando aos Turismos, na Divisão 3, Parcídio Summavielle não teve oposição e, guiando com a mestria habitual o seu Renault Clio RS R3, assegurou um tão justo quanto tranquilo triunfo na temporada, a que adicionou um excelente 3º lugar na Categoria Turismos, comemorando da melhor forma a sua entrada para a estrutura da MNE Sport, equipa que celebrou ainda a presença no pódio desta divisão de Eva Laranjeira, com a “Dama de Aço” a conquistar o 3º posto, na estreia do seu novo KIA Picanto GT.

Rute Brás ultrapassou alguns problemas no seu Peugeot 206 RC para se guindar ao 2º lugar, conquistando assim o seu primeiro pódio da carreira e contribuindo para o magnífico resultado de conjunto da NJ Racing em Murça.

Quanto à Divisão 1, o triunfo pertenceu ao Mitsubishi Lancer EVO X de Carlos Gonçalves.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, ruma agora a Guimarães, para disputar a Rampa da Penha Paisagem Protegida. A 2ª prova da temporada está aprazada para os dias 1 e 2 de abril e será organizada pelo Demoporto.

Foto: Zoom Motorsport