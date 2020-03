Grave acidente na Rampa Porca de Murça, dois mortos a lamentar

Não começou bem o Campeonato de Portugal de Montanha, com um grave acidente a causar pelo menos duas vítimas mortais entre os espetadores. A história conta-se em poucas linhas, o piloto Luís Silva já tinha terminado a sua subida, e após a tomada de tempos, na zona de desaceleração, o carro saiu de estrada, embatendo num conjunto grande de espetadores, a uma velocidade significativa. Segundo testemunhas no local, o acelerador do carro terá ficado preso, o que surpreendeu o piloto que não conseguiu evitar o despiste. Não há mais informações quanto ao número de espetadores feridos, as primeiras notícias referem dois mortos e dois feridos graves, sendo que a prova foi de imediato suspensa. Mais informações quando possível.