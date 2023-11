FPAK Júnior Team estende-se ao Ralicross e à Montanha | AutoSport

Depois do sucesso do FPAK Júnior Team nos Ralis e na Velocidade, entendeu a FPAK estender em 2024 o programa ao Ralicross e à Montanha. O objetivo deste projeto mantém-se inalterado e sempre com o propósito de fomentar a prática desportiva junto dos mais jovens abrindo uma perspetiva de carreira e de descoberta de novos talentos.

Os FPAK Junior Team nos Ralis e na Velocidade vão manter-se em 2024 nos mesmos moldes de anos anteriores sendo que no Ralicross e na Montanha a FPAK selecionará três jovens pilotos para disputar cada um dos campeonatos em provas que serão designadas brevemente.

Para Ni Amorim este é mais um passo importante no panorama automobilístico nacional e sobretudo no fomento e apoio aos mais jovens: “Entendemos que a Federação deve apoiar e ajudar os mais jovens a construir uma carreira de base nos diversos campeonatos. A FPAK está em condições de fazer mais este investimento em dois campeonatos importantes a nível nacional. Acreditamos que passo a passo vamos conseguir ser mais abrangentes e descobrir os novos talentos1”, referiu o Presidente da FPAK.

Brevemente serão divulgadas as linhas mestras destes dois novos projetos assim como a abertura de candidaturas.