FPAK Júnior Team de Montanha: Estreia de sonho de Simão Nunes

A Rampa Porca de Murça marcou o início da terceira edição do FPAK Júnior Team de Montanha, projeto da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting dedicado à formação de jovens talentos, com a prova inaugural a evidenciar desde cedo diferenças claras entre os participantes.

Simão Nunes foi o principal destaque do fim de semana, dominando a competição aos comandos de um dos Peugeot 108 preparados pela Befast Motorsport. O jovem piloto de 16 anos foi sempre o mais rápido entre os três concorrentes, construindo uma vitória sólida com uma vantagem de 13,7 segundos no somatório das duas melhores subidas face a António Lopes.

Ao longo da prova, Simão Nunes apresentou uma evolução constante dos seus tempos, melhorando registo após registo. A única exceção surgiu numa sessão de treinos, onde um furo o obrigou a reduzir o ritmo, sem impacto no resultado final.

Na luta pelo segundo lugar, António Lopes enfrentou dificuldades técnicas, particularmente na segunda subida oficial, sendo obrigado a recuperar na derradeira subida para garantir a segunda posição. Rafael Jorge completou o pódio da prova inaugural, assegurando o terceiro lugar.

A competição ficou marcada pelo domínio claro do vencedor e por diferenças significativas entre os participantes, no arranque de mais uma edição do troféu de promoção.