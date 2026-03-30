FPAK Júnior Team de Montanha: Estreia de sonho de Simão Nunes
A Rampa Porca de Murça marcou o início da terceira edição do FPAK Júnior Team de Montanha, projeto da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting dedicado à formação de jovens talentos, com a prova inaugural a evidenciar desde cedo diferenças claras entre os participantes.
Simão Nunes foi o principal destaque do fim de semana, dominando a competição aos comandos de um dos Peugeot 108 preparados pela Befast Motorsport. O jovem piloto de 16 anos foi sempre o mais rápido entre os três concorrentes, construindo uma vitória sólida com uma vantagem de 13,7 segundos no somatório das duas melhores subidas face a António Lopes.
Ao longo da prova, Simão Nunes apresentou uma evolução constante dos seus tempos, melhorando registo após registo. A única exceção surgiu numa sessão de treinos, onde um furo o obrigou a reduzir o ritmo, sem impacto no resultado final.
Na luta pelo segundo lugar, António Lopes enfrentou dificuldades técnicas, particularmente na segunda subida oficial, sendo obrigado a recuperar na derradeira subida para garantir a segunda posição. Rafael Jorge completou o pódio da prova inaugural, assegurando o terceiro lugar.
A competição ficou marcada pelo domínio claro do vencedor e por diferenças significativas entre os participantes, no arranque de mais uma edição do troféu de promoção.
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