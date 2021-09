FIA HILLCLIMB MASTERS: Pedro Salvador é Wildcard | AutoSport

Um dos nomes incontornáveis da Montanha regressa à competição para representar as cores nacionais. Pedro Salvador está incluído na lista de pilotos que irá representar Portugal no FIA HILLCLIMB MASTERS, que terá como palco a mítica Falperra, prova que já venceu em 2016, naquela que foi uma das mais bonitas “serenatas à chuva” que os fãs da montanha nacional puderam ver.

Nas redes sociais, Salvador mostrou a sua satisfação por poder fazer parte do contingente português:

“É com enorme satisfação que anuncio a minha participação no FIA Hillclimb Masters – Falperra, na qual representarei as cores nacionais. A atribuição de um wild card pela FIA/FPAK, com o imprescindível apoio dos nossos parceiros, tornam possível esta participação. A habitual enorme moldura humana característica da Rampa da Falperra vão transformar esta prova num evento memorável para todos.”

Salvador terá como máquina um Silver Car CS – 1.100 Turbo com 450cv e 470kg.