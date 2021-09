FIA HILLCLIMB MASTERS – Os pilotos escolhidos para representar Portugal | AutoSport

São 16 os pilotos que irão representar as cores nacionais FIA Hillclimb Masters, evento que reúne os melhores pilotos da Montanha europeia, prova que terá como palco a Falperra.

A lista mistura experiência, talento e juventude, com um lote interessante de pilotos que repetem a participação na maior montra da montanha europeia, além de algumas estreias e da entrada de Wildcards que trazem ainda mais qualidade à lista:

José Correia – Osella PA2000

Hélder Silva – BRC BR53

António Rodrigues – BRC CM05

Joaquim Rino – BRC B49

Pedro Marques – Porsche 991 GT3 CUP

Luís Nunes – Fiesta R5+

Joaquim Teixeira – CUPRA TCR

Paulo Silva – Audi RS3 LMS

Daniela Marques – Subaru Impreza STi

Sérgio Nogueira – Renault Clio RS

Parcídio Summavielle – Renault Clio R3

Alberto Pereira – Honda Civic Type-R

José Carlos Pouca Sorte – BMW M3

Francisco Milheiro (Under 25)- Peugeot 106

Pedro Salvador (Wildcard) – SilverCar CS

Manuel Sousa (Wildcard) – Cupra TCR

O programa de 2021 será significativamente diferente das edições anteriores. As verificações técnicas começam na quinta-feira, 7 de outubro, à tarde. Na Sexta-feira, 8 de outubro, continuam as verificações técnicas, estando ainda o dia reservado para o desfile de pilotos e nações em pleno centro da cidade de Braga. Sábado, dia 9 de outubro, será inteiramente dedicado à prática de eliminatórias, com três subidas programadas. Domingo, 10 de Outubro, será o dia D, com três corridas e medalhas de ouro, prata e bronze para os melhores pilotos, nas quatro classificações individuais e na Taça das Nações.