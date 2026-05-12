Falperra recebe festa da Taça de Portugal de Montanha

Introdução

A mítica Rampa Internacional da Falperra recebe mais uma edição da Taça de Portugal de Montanha 2026, esperando dezenas de milhares de espetadores nos mais de cinco quilómetros do traçado bracarense. Organizada pelo Clube Automóvel do Minho, a prova reúne muitos dos nomes mais fortes do panorama nacional, num fim de semana que surge depois do arranque de temporada marcado pelas provas de Murça e da Penha, a contar para o Campeonato de Portugal de Montanha. A taça discute-se em simultâneo com a terceira ronda do Campeonato Europeu de Montanha (CEM).

Protótipos: Correia no centro das atenções

José Correia (Osella PA30) é o principal nome em destaque nos Protótipos, chegando à Falperra moralizado após a excelente exibição na Penha, onde terminou muito próximo da vitória absoluta frente a Hélder Silva (ausente da discussão da taça). Carlos Gonçalves (Osella PA21/S) procurará discutir os lugares da frente, enquanto Afonso Santos (Norma M20FC) e Sérgio Nogueira (SilverCar S3) prometem acrescentar competitividade a uma categoria sempre espetacular. A presença dos espanhóis Pablo Rey Perez (Norma M20F Turbo) e Jonathan Abadin Cid (Juno CN09) acrescenta ainda maior qualidade ao plantel.

GT: Rodrigues defende forma

Na categoria GT, José Rodrigues (Porsche 992 GT3 Cup), campeão nacional em título, atravessa um excelente momento de forma após o domínio evidenciado na Penha e assume-se como um dos mais fortes candidatos ao triunfo (inscrito no CEM). Patrick Cunha (Porsche 992 GT3 Cup) regressa à competição nacional (inscrito também para o CEM), Beatriz Correia (Porsche 992 GT3 Cup) continua o processo de adaptação à exigente máquina germânica, e Daniel Vilaça (Porsche 911 GT3 Cup) chega altamente motivado após o primeiro pódio da carreira nos GT alcançado na Penha. Renato Piairo (Porsche GT3 R) surge como um carro potencialmente muito competitivo no rápido traçado da Falperra.

Turismos: lutas intensas em todas as divisões

Na Turismo 1, Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer Evo X) surge em destaque após o excelente andamento demonstrado na Penha, tendo pela frente Valter Dinis (Skoda Fabia R5) e Paulo Silva (Ford Fiesta R5), dois pilotos experientes e habituados a tirar partido da eficácia destas máquinas em traçados rápidos e exigentes. Na Turismo 2, o jovem bracarense Guilherme Silva (Audi RS3 LMS), que tem crescido de prova para prova, enfrenta o desafio do espanhol Francisco Javier Casqueiro (Volkswagen Golf TCR). Na Turismo 3, Carlos Silva (Renault Clio RS) chega moralizado após o triunfo na Penha, com forte oposição de Aníbal Pinto (Renault Clio RS), Roberto Meira (Renault Clio RS), André Brás (Ginetta G40 GT5) e Jorge Vilela (Citroën Saxo Cup).

Super Challenge: estreia de peso na SC-B

No Super Challenge, José Lameiro (Skoda Fabia MK3) aponta ao favoritismo, tendo pela frente José Pedro Gomes (Opel Astra OPC Supercar) e Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus Supercar), além de Manuel Pereira (Mitsubishi Lancer Evo VI), João Simões (Mitsubishi Lancer Evolution VII), José Pires (Nissan GT-R R35) e Daniela Marques (Subaru Impreza WRX STI) na SC-A.

Na SC-B, o grande destaque é a estreia de Vítor Pascoal (Porsche 991.2 GT3 Cup): o tetracampeão nacional da categoria GT surge nos Super Challenge como candidato natural aos lugares cimeiros (além de estar inscrito no CEM), numa divisão que inclui ainda Césaro Simões (BMW F82 M4), César Caldas (Audi TT), Luís Correia (Renault Clio), Francisco Ferreira (Renault Mégane RS), Donato Jácome (BMW 316i), Capela Morais (Skoda Fabia RS TDI) e João Pitães (BMW E30).

A SC-C apresenta um pelotão vasto com Alberto Pereira (Honda Civic Type R), António Matos (Peugeot 106 Maxi), Francisco Vieira Leite (Toyota Corolla T-Sport) e Sebastião Teixeira (Toyota Corolla T-Sport) entre os nomes em destaque, além de Nuno Carvalho, Ricardo Domingues, Rui Antunes, Filipe Martins, Raul Lizano, João Paulo Gomes Pinheiro, Hugo Oliveira, Rodolfo Sampaio, João Paulo Costa Gonçalves e Paulo Ribeiro. Na SC-D, a luta pela vitória será entre João Silva (Toyota Starlet), Horácio Morais (Renault Clio) e Afonso Caldas (Citroën C1).

Legends e 1300: crescimento e equilíbrio

Nos Legends, João Pires (BMW E36 M3), dominador das duas primeiras provas do campeonato, assume-se como claro favorito, com Filipe Macedo (Citroën Saxo Cup) a chegar motivado após o pódio na Penha, e ainda José Cardoso (Citroën Saxo Cup), Miguel Ângelo (Peugeot 106) e Pedro Brito (Citroën Saxo Cup) a acrescentar competitividade a uma categoria em franco crescimento.

Nos 1300, José Carlos Magalhães (Peugeot 205 Rallye) e Hugo Magalhães (Suzuki Swift GTI) surgem entre os nomes em maior evidência, com forte oposição de Miguel Ângelo Oliveira (Peugeot 106), Francisco Macedo (Peugeot 106 XSI), Paulo Oliveira (Peugeot 106), Rui Monteiro (Fiat Punto 85 Sport), Miguel Ribeiro (Fiat Punto 85 Sport), Jorge Vilela (Fiat Punto 85 Sport), José Peixoto (Fiat Punto 85 S), Fontes Maia (Nissan Micra), Mário Brito (Citroën C1) e Nuno Gomes (Fiat Uno 45 S), num pelotão numeroso que promete animação constante.

Com mais de uma centena de inscritos entre Europeu e Taça de Portugal, a Falperra prepara-se, uma vez mais, para assumir o estatuto de capital ibérica da Montanha.