Falperra: Petr Trnka foi o mais rápido na segunda subida, Hélder Silva na frente no CPM | AutoSport

Christian Merli (Norma M20 FC) estava a fazer um tempo canhão, mas um pequeno erro na curva do Papa deitou por terra o esforço do piloto italiano. Quem lucrou foi Petr Trnka (Norma M20 FC) que ficou com o melhor tempo, deixando tudo em aberto para a última subida.

Trnka ficou com o melhor registo (1:49.796) à geral e na categoria 2, mas beneficiou do azar de Merli que a poucos metros da meta, perdeu a traseira do seu sport protótipo e acabou por ver o seu esforço esfumar-se, ficando com o 13º tempo. Joseba Iraola Lanzagorta (Nova NP01) foi o segundo classificado (+0.943), seguido de Corentin Starck (Nova NP 01-2) a fechar o top 3.

Ronnie Bratschi (Mitsubishi Lancer Evo VII RS) foi o mais rápido na categoria 1, seguido de Karol Krupa (Skoda Fabia CT) e de Nicolas Werver (Porsche 997 GT3 R). Nas contas dos portugueses, António Rodrigues (Silver Car EF10) foi sétimo na geral e na categoria 2, sendo o melhor português. Carlos Vieira (Porsche 991) foi o segundo melhor à geral, o melhor nos GT, seguido de Nuno Caetano (Osella PA21 S Evo).

Nas contas do CPM à geral, Hélder Silva (Osella PA2000) foi o mais rápido (2:03.590), seguido de António Rodrigues e José Correia (Norma M20 FC).

Resultados AQUI