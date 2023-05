Falperra: Christian Merli e Hélder Silva levam triunfos para casa | AutoSport

Christian Merli (Osella FA 30) e Hélder Silva (Osella PA 2000) foram os grandes vencedores da 42ª edição da Altice Rampa Internacional da Falperra. O primeiro carimbou um triunfo claro na Europeu de montanha mesmo depois de um incidente na segunda subida oficial, enquanto que o segundo dominou no Campeonato de Portugal de Montanha (CPM) JC Group, conquistando o quarto triunfo do ano.

Merli destacou-se do checo Petr Trnka (Norma M20 FC) por uma diferença final (somatório das duas melhores subidas de prova) de 1.410s, graças ao “crono” da primeira subida, já que na seguinte, quando estava a impor um ritmo diabólico para resolver de imediato a questão da vitória, fez um “pião” na última curva e o Osella ainda bateu no rail, obrigando o piloto a engrenar a inversão de marcha para poder cortar a linha de meta. Resultado: mais 20 segundos que o seu tempo “normal” e tudo adiado, em termos de vitória, para a derradeira subida da tarde. Aí, mesmo com naturais cautelas, o italiano superou o seu rival por 0.261s, margem que acrescida a 1.270s da primeira subida permitiu-lhe festejar a quarta vitória consecutiva em igual número de provas do Europeu na presenta temporada. António Rodrigues (Silver Car EF 10) acabaria por ser o português melhor classificado, no oitavo lugar.

No que toca ao CPM, o campeão em título, Hélder Silva (Osella PA 2000), não deixou créditos por mãos alheias e manteve sempre uma vantagem segura, cifrada no final – somatório das duas melhores subidas – em 4.042s, frente ao bracarense José Correia (Norma M20 FC). Carlos Vieira (Porsche 911), primeiro dos GT, esteve em plano de destaque nesta sua “incursão” à montanha, enquanto Luís Delgado (CUPRA Leon Competición) foi rei e senhor entre os carros de Turismo.

Classificação final (Europeu de Montanha)

1º, Christian Merli (Osella FA 30), 3.37.848

2º, Petr Trnka (Norma M20 FC), 3.39.258

3º, Joseba Iraola Lanzagorta (Nova NP 01), 3.41.036

4º, Corentin Stark (Nova NP 01-2), 3.44.334

5º, Alexander Hin (Osella FA 30), 3.53.917

6º, Fausto Bormolini (Nova NP 01), 3.59.456

7º, Sebastien Petit (Osella PA 30), 4.00.424

8º, António Rodrigues (Silver Car EF 10), 4.10.646

9º, Renzo Napione (Reynard 01L), 4.11.567

10º, Ronnie Bratschi (Mitsubishi Lancer Evo), 4.14.412

Campeonato de Portugal de Montanha (Final)

1º, Hélder Silva (Osella PA 2000), 4.05.369

2º, José Correia (Norma M20 FC), 4.09.411

3º, António Rodrigues (Silver Car EF 10), 4.10.646

4º, César Rodriguez (Osella PA 21), 4.13.198

5º, Carlos Vieira (Porsche 991), 4.18.359

6º, Nuno Caetano (Osella PA1 S Evo), 4.17.032

7º, Nuno Guimarães (Silver Car S2), 4.19.273

8º, Luís Delgado (CUPRA Leon Competición), 4.31.094

9º, Patrick Cunha (Audi R8 5.2), 4.32.044

10º, Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup), 4.33.045

11º, Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4), 4.34.403

12º, Bernardo Garcia Castro (Porsche 997 Gt3 Cup), 4.35.341