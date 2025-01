Europeu de Montanha: introdução do Fator de Performance em todas as categorias

O Campeonato Europeu de Montanha de 2025 tem uma novidade histórica, a introdução do Fator de Performance (Pf) para todas as categorias. O sistema visa garantir a prosperidade a longo prazo da modalidade, equilibrando a competição com a segurança, considerando o aumento da capacidade dos veículos modernos.

O sistema, já utilizado na Categoria 1, foi testado igualmente na Categoria 2 ainda em 2024 de modo a ajustar os parâmetros antes da implementação em 2025.

Os carros serão categorizados em grupos de P1 a P4, de acordo com o seu nível de performance, com monitorização contínua pela FIA, que criou uma plataforma online para que competidores e federações, ASN (Autoridades Desportivas Nacionais) possam inserir as especificações dos carros e gerar o Fator de Performance.

Um plano de segurança será implementado gradualmente ao longo de três temporadas a partir de 2025, unificando os requisitos de segurança para todos os carros, considerando o desempenho dos veículos modernos. Durante o período de transição, carros com certificações de segurança anteriores poderão competir com um Pf de motor restrito.