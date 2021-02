Datas ajustadas no Campeonato de Portugal de Montanha

Devido ao prolongamento do Estado de Emergência, o Promotor do Campeonato de Portugal de Montanha e da FPAK decidiram ajustar as datas da competição. Inicialmente estava previsto um campeonato entre março a outubro, mas logo aquando do seu anúncio inicial se sabia que a situação da Covid 19 poderia levar a alterações, que agora surgem. Assim, a competição abre a 10 de abril com a Rampa Porca de Murça, segue-se a Rampa da Arrábida a 24/25 de abril, e Rampa de Boticas a 8 e 9 maio, uma prova que pertence ao Europeu Montanha.

Segue-se a Rampa Serra da Estrela a 29/30 de maio, e a Rampa da Penha, a 12/13 de junho.

A 3 e 4 julho realiza-se a Rampa de Santa Marta, com a Rampa do Caramulo a 24 e 25 de julho. A competição termina em 18 e 19 setembro com a Rampa de Boticas, sendo que a 9 e 10 outubro se realiza a Rampa da Falperra, prova que conta para o FIA Hill Climb Masters.

Novo calendário

10/11 de abril Rampa Porca de Murça

24/25 de abril Rampa da Arrábida

8/9 maio Rampa de Boticas (Europeu Montanha).

29/30 de maio Rampa Serra da Estrela

12/13 de junho Rampa da Penha

3 e 4 julho Rampa de Santa Marta

24 e 25 julho Rampa do Caramulo

18/19 setembro Rampa de Boticas

9/10 outubro Rampa da Falperra (FIA Hill Climb Masters)