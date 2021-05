CPR, Rampa da Serra da Estrela-Covilhã: João Fonseca o mais rápido do dia | AutoSport

João Fonseca, num Silvercar EF 10, foi este sábado o piloto mais rápido na primeira subida de prova da Rampa da Serra da Estrela-Covilhã, terceira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, ao conseguir o “crono” de 2m46.984s (média de 112,96 km/h), deixando Hélder Silva (BRC BR 53) a 5.934s.

O piloto da Covilhã, que costuma ser forte a jogar em casa, entrou com o pé direito, embora não se tenha livrado de um susto, quando no final da última subida de treinos verificou que o seu monolugar estava com problemas no motor. Contudo, a equipa de assistência da Silvercar conseguiu solucionar o percalço, permitindo-lhe confirmar o favoritismo que lhe era atribuído.

Nas subidas de treinos, o campeão nacional absoluto em título e atual líder do campeonato, José Correia, foi sempre o adversário mais direto daquele último, mas também se debateu problemas, já que a roda dianteira direita do Osella PA 2000 prendia, não funcionando na perfeição. E o piloto de Guimarães acabaria mesmo por não efetuar a primeira subida de prova, restando-lhe agora as restantes duas deste domingo para tentar o melhor resultado possível em termos de campeonato.

Hélder Silva, o mais direto adversário de Fonseca, destacou-se claramente de António Rodrigues (BRC CM05 Evo), por uma diferença superior a 5 segundos.

Na categoria Turismo 1, Luís Nunes (Ford Fiesta R5) encontra-se na liderança, secundado por José Pedro Gomes (Opel Astra), enquanto em Turismo 2 Luís Silva (BMW M3) soma já uma vantagem significativa face a José Almeida (BMW M3).

Na categoria Turismo 3, Parcídio Summavielle (Renault Clio RS) destacou-se de Sérgio Nogueira (Renault Clio RS), por uma margem superior a 4 segundos.

Fernando Salgueiro (Ford Escort) está na frente da competição reservada aos Clássicos e Manuel Pereira (Mitsubishi Lancer) na dos Legends.

Domingo (30 maio)

08h00 – Fecho da estrada

10h00 – Treino Livre

11h30 – Treino Oficial 3

13h00 – 2ª Subida Oficial de Prova

14h30 – 3ª Subida Oficial de Prova