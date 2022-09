CPR, António Rodrigues: “Muito feliz, mas também aliviado” | AutoSport

Caramulo, 11 de setembro de 2022. O local mágico e a data ficarão para a história da carreira desportiva de António Rodrigues. Ao fim de apenas 17 rampas desde que se iniciou na modalidade e na primeira época em que apostou num protótipo da divisão mais competitiva, o piloto de Santa Marta de Penaguião foi até à sétima prova da temporada 2022 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group provar que, para trás ficou de vez o momento negro que viveu no início da temporada e que o crescendo de forma que vinha a evidenciar desde a Falperra anunciava já este corolário.

No Caramulo, contou com um protótipo catalão que a FRPOWER elevou a um nível de fiabilidade quase absoluta, o que lhe deu a segurança para atacar de forma letal. Foi o mais rápido nas três subidas de sábado, estabelecendo a marca de 1:18.790, indo assim para o descanso na frente e com 3.6 segundos de vantagem sobre o mais direto adversário.

No domingo utilizou as duas subidas de treino para experimentar afinações e, depois, voltou a “abrir o livro” nas duas decisivas subidas de prova. Na primeira delas, um problema no arranque fez com que, mesmo voltando a ser o mais rápido, não conseguisse melhor do que 1:19.623 para galgar os 2850 metros do traçado. Mas, na derradeira vez que enfrentou o asfalto do Caramulo, esteve sublime e cravou no cronómetro a espantosa marca de 1:18.056, a uma média horária superior a 132 km/h, selando com brilho a vitória há tanto tempo sonhada.

“Estou muito feliz, mas também aliviado. Foi um fim-de-semana quase perfeito e que premeia todo o nosso esforço e dedicação para conseguirmos deitar para trás o terrível início de época, com os problemas mecânicos em Murça e o acidente na Penha, recomeçar tudo de novo, aprender o carro, desenvolver as suas capacidades, focar-me em andar depressa e com segurança e começar a conseguir bons resultados, coroando agora todo este percurso com uma vitória que jamais esquecerei”. O piloto destaca “a justiça do triunfo. Estabeleci os dois tempos mais rápidos do fim-de-semana e na subida de prova onde fui um pouco mais lento, tive um problema no arranque que me fez perder tempo. O carro esteve excecional e esta vitória é para a minha família, a minha equipa NJ Racing, para a FR Power e para os patrocinadores”, prometendo que “vamos continuar a lutar por mais vitórias no futuro, querendo fazer de 2023 um época bem sucedida”, não sem antes “dar tudo em Boticas, no fecho da temporada, para estar na luta pelo pódio absoluto e, se possível pela vitória!”.

A Rampa de Boticas, última prova da temporada, irá decorrer nos próximos dias 24 e 25 de setembro.