CPM1300, Rampa Santa Marta: Armando Freitas domina | AutoSport

O quinto triunfo da temporada do piloto de Fafe nasceu nas mesmas condições dos anteriores. Rodou sempre longe dos adversários e impôs-se com naturalidade, estando prestes a renovar o seu título de campeão.

No fecho da 8ª Rampa de Santa Marta, Armando Freitas subiu ao lugar mais alto do pódio do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group com a naturalidade que advém dos 12,1 segundos de vantagem que o piloto do Toyota Starlet tinha construído sobre o mais direto adversário. Foi mais uma demonstração da sua superioridade e, agora, o fafense está a um passo muito curto de se sagrar, pelo segundo ano consecutivo, campeão nacional.

Acesa foi a batalha pelo segundo posto entre João Diogo Santos (Fiat Punto 85 Sport) e Tiago Santos (Citroen AX Sport). Os dois “jovens lobos” lutaram taco-a-taco, fazendo sempre tempos muito iguais. No fecho, o amarantino do carro italiano superiorizou-se por apenas duas décimas de segundo, relegando para o 3º lugar o piloto de Murça.

Entre os Clássicos 1300 assistimos à melhor luta da época. Carlos Delgado (Ford Escort MKI 1.3) e José Pedro Figueiredo (Datsun 1200) protagonizaram um duelo intenso, com os dois a rodarem ao longo dos dois dias de competição com marcas muito similares, embora com Delgado a estar sempre um pouco melhor. No fecho da refrega, o flaviense triunfou com 2,6 segundos de vantagem sobre o médico de Portalegre.

Domingos Fernandes colocou o seu Autobianchi A122 Abarth no terceiro posto, tendo sido sempre muito regular na sua prestação.