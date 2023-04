CPM1300, Rampa da Penha: Armando Freitas conquista segundo triunfo da época | AutoSport

No seguimento da desclassificação do Peugeot 106 de Francisco Milheiro no final da 44ª Rampa da Penha Paisagem Protegida, Armando Freitas (Toyota Starlet) venceu a segunda prova do calendário do Campeonato de Portugal de Montanha 1300, que foi uma ronda muito animada, com um trio de pilotos a destacar-se na luta permanente pelos melhores tempos ao longo dos dois dias de competição.

No sábado, Armando Freitas (Toyota Starlet) saiu deste dia inaugural no comando, mas o fafense esteve longe de exercer um domínio musculado, como é seu hábito. Na subida de prova, superou o regressado Francisco Milheiro (Peugeot 106), mas por míseras 341 milésimas de segundo , tendo ainda João Diogo Santos (Fiat Punto) a singelas 5 décimas. O duelo a 3 prometia ser aceso no decisivo dia de domingo.

E assim foi, com todos a disputarem taco-a-taco os melhores tempos, tendo Milheiro e Freitas concluído as subidas de prova com uma diferença de 603 milésimas de segundo, no agregado dos dois melhores tempos, com João Diogo Santos um pouco mais atrás.

Já após a entrada em parque fechado e, no seguimento das verificações técnicas finais, o Peugeot 106 de Francisco Milheiro foi considerado não conforme a sua ficha técnica, incorrendo assim no incumprimento do artigoº 10.8 das Prescrições Gerais do Automobilismo e Karting 2023 e do artigoº 11.9 do Código Desportivo Internacional, sendo por isso o piloto desqualificado.

Armando Freitas conquistou o segundo triunfo da época, João Diogo Santos assegurou novo 2º posto e o regressado João Silva (Peugeot 106 Rallye) subiu ao 3º lugar, juntando assim mais um pódio ao seu palmarés.

José Pedro Figueiredo trouxe o seu Datsun 1200 desde Portalegre para ser o melhor nos Clássicos 1300.

O CPM1300 JC Group acolheu uma estreia feminina nesta Rampa da Penha. Catarina Silva, segunda geração do clã Silva do Famaconcret Racing Team, utilizou com muita garra um Citroen C1 e, nem dois incidentes, a fizeram baixar os braços, terminando no 7º posto.

