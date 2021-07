CPM, Vítor Pascoal: “Regulamento devia ser revisto, em prol de uma competição mais justa” | AutoSport

Apesar da vitória na Rampa do Caramulo, Vitor Pascoal lamentou o facto de não poder discutir o título, devido ao cancelamento da Rampa Porca de Murça.

Vítor Pascoal voltou a superiorizar-se a toda a concorrência e alcançou o terceiro triunfo consecutivo na categoria GT do Campeonato Portugal de Montanha de 2021 na Rampa do Caramulo. Uma vitória que dá continuidade aos sucessos assinados na Rampa da Penha e na Rampa de Santa Marta.

No entanto, o recente anúncio do cancelamento da Rampa Porca de Murça veio baralhar as contas do campeonato, numa altura em que Vítor Pascoal, atual campeão na categoria GT, apontava à renovação do cetro. “Esta época o nosso projeto passa, em simultâneo, pela montanha e pelos ralis. Devido à concomitância de provas, estive ausente na Rampa Serra da Estrela. No entanto, este cancelamento agora anunciado tirou-me quaisquer hipóteses de lutar pelo título, pois o regulamento obriga-nos sempre a descartar um resultado das provas em que participamos. Se a ausência foi opção minha, a anulação não, mas deixa-me sem possibilidade de discutir o título. É uma situação que devia ser revista, em prol de uma competição mais justa.”

Quanto à prova no Caramulo, a terceira vitória consecutiva deixou o piloto naturalmente satisfeito:

“Foi mais uma vez um evento onde as diferenças ao cronómetro mostraram claramente que estivemos acima de toda a concorrência. O Porsche 911 GT3 Cup esteve irrepreensível e permitiu-me ter total confiança para atacar, numa rampa curta e bastante objetiva, onde era difícil explorar trajetórias que permitissem fazer a diferença. Mas consegui fazê-lo e isso deixa-me muito satisfeito”, afirmou o piloto.

O próximo desafio, após a pausa de verão, leva o piloto de novo aos exigentes troços dos ralis nacionais, com o Rali da Água – Cim Alto Tâmega. “Um evento onde estaremos presentes para lutar pelo triunfo, pois o objetivo é a renovação do título nacional de RGT.”