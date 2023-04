CPM, Vítor Pascoal: “Rampa muito complicada” | AutoSport

Vítor Pascoal assegurou o primeiro lugar na Categoria GT na Rampa Pêquêpê da Arrábida e um sexto lugar à geral. Mais uma excelente prestação do piloto do Porsche 991 GT3 CUP, numa rampa desafiante.

Utilizou as subidas de treino para sobretudo afinar o Porsche 991 GT3 CUP e ganhar um conhecimento ainda mais alargado dos 3500 metros do traçado sadino, reconhecidamente, dos mais particulares e exigentes do campeonato.

Chegado às três subidas de prova, Vítor Pascoal foi capaz de subir a fasquia de tal forma que, mesmo perante uma concorrência nos GT muito forte, o fez ser o mais rápido da categoria nas três subidas e, perante o “forcing” intensificado dos seus perseguidores, foi sempre capaz de extrair mais do carro, culminando com o tempo de 1:50,854, enquanto os seus adversários não lograram baixar de 1:52.

Estava construída a segunda vitória do ano e o consequente reforço da liderança do campeonato.

“Estamos muito satisfeitos não só com esta importante vitória, mas sobretudo com a forma como a construímos. A equipa esteve excelente a preparar e a afinar o carro e isso permitiu-me abordar com a máxima confiança todas as subidas. Esta é uma rampa muito complicada, com mudanças de piso e constantes variações quanto à aderência, exigindo concentração máxima. Reservamos para as subidas de prova a nossa intensidade. Aí, ataquei ao máximo e os tempos começaram a sair, tornando natural e justíssima a vitória que alcançamos. Foi mais um passo importante para renovar o título nacional!”, destacou no final Vítor Pascoal.

Fotos: BMR e PICK Prego a Fundo