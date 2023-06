CPM, Vítor Pascoal: “Queremos festejar o título no Caramulo” | AutoSport

Vítor Pascoal ruma à Rampa do Caramulo Líder destacado da Categoria GT, podendo selar o segundo título consecutivo e terceiro da sua carreira no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

A prova organizada pelo Targa Clube é a primeira “final” e Vítor Pascoal quer impor, uma vez mais, a sua lei, fechando a questão do título de campeão nacional já no Caramulo:

“Tem sido um campeonato fantástico, onde, apesar de termos muita oposição por parte dos nossos principais concorrentes, temos conseguido ser mais fortes, embora sempre depois de nos aplicarmos a fundo, tal o equilíbrio de forças que temos vivido na Categoria GT, o que é muito bom para o campeonato”, destaca Vítor Pascoal.

Não sendo obrigatório vencer para assegurar o título, nem por isso o piloto baionense muda o foco para esta sétima prova da temporada, onde se apresenta, como habitualmente, com o seu bem preparado Porsche 991 GT3 CUP.

“Obviamente, queremos tentar tudo para vencer. Teremos sempre de pensar nas contas do campeonato, mas não enjeitarmos a oportunidade para conseguir mais um triunfo, o que seria a melhor forma de comemorar a conquista do título nacional. Vai ser uma luta muito interessante. A rampa é curta, muito rápida e estou convicto que as diferenças entre mim, a Gabriela e o Bernardo, serão mesmo muito pequenas. Que seja um grande espetáculo!”.

O traçado conta com 2850 metros de extensão, sendo claramente um dos mais rápidos do campeonato, recebendo, usualmente, os favores de muito público presente, previsão que se acentua para esta edição dada a excelente previsão meteorológica para todo o fim-de-semana.

A jornada de amanhã, sábado, da Rampa do Caramulo arrancará às 14 horas e contará com duas sessões de treinos cronometrados e uma subida de prova, a fechar o programa. Às 11 da manhã de domingo arrancará o dia final, que inclui uma subida de treinos livres, outra de treinos cronometrados e as restantes duas subidas oficiais de prova.