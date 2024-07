CPM: Vítor Pascoal festeja o tetra

Vítor Pascoal sagrou-se, pela quarta vez na carreira, campeão nacional na Categoria GT do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com 55 pontos de avanço, com 54 em discussão.

A façanha deu-se num fim-de-semana em que a ‘batalha’ nos GT foi intensa e o piloto do Baião Rallye Team levou o Porsche 991.2 GT3 CUP ao 2º posto, a somente 113 milésimos de segundo do vencedor, Bernardo Garcia de Castro, depois de um duelo intenso que também incluiu José Rodrigues, principal adversário na luta pelo título e que se quedou pelo 3º posto.

“Foi uma luta fantástica e, mesmo querendo sempre ganhar, não posso deixar de me sentir muito feliz pelo Bernardo. Já merecia esta primeira vitória há muito tempo, por tudo quanto tem dado ao campeonato. Ganhou com todo o mérito. Nós sabíamos que o mais importante, no que respeitava às contas do título, era ficar à frente do Zé e isso foi alcançado. No final, tivemos algumas dúvidas quanto às contas e à diferença pontual e, por isso, fomos conservadores na comemoração. Só já em casa e após contactar quem de direito é que tivemos a certeza de que o título era nosso!”, revela Vítor Pascoal.

Para o baionense, o “tetra” é o corolário de “um enorme talento e dedicação de todos. A equipa técnica tem sido inexcedível no trabalho que faz no Porsche. Foi um desafio para todos nós ter de aprender a trabalhar bem este 991.2 GT3 CUP, carro substancialmente diferente do anterior. Representou um enorme esforço financeiro para a equipa e eu sempre senti que tinha o dever de retribuir com o título nacional. À equipa e aos patrocinadores, a quem devo muito na minha carreira!”.

Pascoal destaca “o sabor especial que tem este título, por ter sido alcançado na mais disputada época dos últimos anos, entre os GT. Já temos três vencedores diferentes, embora a nossa equipa tenha sido capaz de vencer por quatro vezes, fator fundamental para já sermos campeões. Destaco ainda que mais pilotos passaram pelos lugares do pódio, tornando esta categoria numa das mais apreciadas pelos milhares de espetadores que acorrem às rampas”.

A concretização antecipada do principal objetivo da época em nada atenua as ‘ganas’ de continuar a vencer:

“Obviamente que vamos comemorar com a família, os amigos, a equipa e os patrocinadores, pois não é todos os dias que alguém alcança um quarto título em cinco anos de carreira na Montanha. Ainda para mais, temos agora o período de interregno de verão e vamos saborear este feito que a todos nós nos diz muito e todos muito custou. Mas, depois, vamos preparar com todo o afinco as duas provas que faltam e estaremos em Boticas e na Serra da Estrela para vencer!”.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group entra agora na habitual paragem de verão, só voltando à atividade nos idos do mês de setembro.