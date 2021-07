CPM, Vitor Pascoal: “Era uma prova de tudo ou nada” | AutoSport

Vítor Pascoal assinou um triunfo expressivo na Rampa de Santa Marta, quinta jornada do Campeonato Portugal de Montanha, que teve lugar este fim de semana.

Um resultado de suma importância, numa época em que o piloto aponta à renovação do título na categoria. “Só a vitória nos permitia continuar a discutir o campeonato. Esta era por isso uma prova de tudo ou nada e acho que essa pressão acabou por se converter num fator de motivação extra”, afirmou o piloto, que acrescenta: “Sabia que o desconhecimento do traçado poderia ser uma desvantagem, mas o facto de ter características muito idênticas às classificativas de ralis a que estou habituado, acabou por ser um ponto que reverteu a nosso favor.”

Um triunfo assinalado com uma firme prestação. “Fico muito satisfeito com este resultado. Foi uma prova onde nos superiorizámos à concorrência ao longo de todo o fim de semana e com diferenças expressivas ao cronómetro. Para tal, muito contribuiu o trabalho do Baião Rally Team, a quem agradeço, pois o Porsche esteve irrepreensível”, enalteceu Vítor Pascoal.

Após o triunfo na Rampa da Penha, Vítor Pascoal rubricou na Rampa de Santa Marta a segunda vitória consecutiva da época. Uma toada que espera manter nos próximos desafios. “Falhei uma prova para estar no Rali da Bairrada. São opções que tomamos e que temos que assumir, mas a partir daí fiquei com margem zero no campeonato de montanha. Por isso, agora só há um objetivo, estar no final do mês na Rampa do Caramulo para vencer.”