CPM: Veja aqui a 29ª Rampa Pêquêpê – Arrábida (Vídeo)

A 29ª Rampa Pêquêpê Arrábida marca a terceira de quatro provas previstas para esta temporada no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Realizada pelo Clube de Motorismo de Setúbal na mítica Serra da Arrábida.

Numa época em que o calendário se viu reduzido a metade das oito provas previstas, a Rampa Pêquêpê Arrábida assume-se como muito importante para as contas finais do ano, podendo mesmo ser decisiva para atribuição de alguns títulos, sendo também motivo de interesse perceber se teremos repetição quanto à obtenção do triunfo ou terceiro vencedor absoluto diferente em outras tantas provas. Lembremos que José Correia, atual líder do campeonato absoluto, saiu vitorioso do arranque da época em Murça, enquanto João Fonseca reclamou o trono na Serra da Estrela. Serão de certeza também muito “quentes” as lutas pela primazia na discussão dos cetros entre os Turismos, os Legends e os Clássicos, sendo também a Arrábida momento importante para as contas das taças para os 1300cc.

Fora da competição pura e dura, destaque para a presença de Armindo Araújo, que tripulará o carro de segurança que abrirá cada uma das subidas da prova.