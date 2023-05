CPM: Uma centena de inscritos para a Falperra | AutoSport

A 42ª edição da Altice Rampa Internacional da Falperra, é também a quarta jornada do Campeonato de Portugal de Montanha. A lista de inscritos conta com 146 carros, num plantel que junta quantidade e qualidade, para a subida mais desejada do ano, organizada pelo Clube Automóvel do Minho e que levará mais de uma centena de milhar de espetadores até à Cidade dos Arcebispos nos dias 20 e 21 de maio.

O programa competitivo incluirá transmissões em direto via Live Streaming ao longo dos dois dias, com a CMTV a ter prevista a transmissão em direto da 2ª Subida Oficial de Prova.

Protótipos com tudo em aberto para a discussão da geral e da categoria

Invicto até ao momento, Hélder Silva chega à Falperra com claro favoritismo, motivado para voltar a impor o seu Osella PA2000 Evo2 PA.30, embora saiba que está em território familiar a José Correia. O bracarense tem no Norma FC20 um grande aliado e quererá alcançar o primeiro triunfo da temporada em casa.

Por sua vez, António Rodrigues está cada vez mais competitivo. O Silver Car EF10 revela mais fiabilidade e o piloto vai querer intrometer-se na luta pelo triunfo, a exemplo do que almejará o espanhol César Rodrigues, de regresso ao CPM JC Group com a sua competitiva Osella PA 21 Jrb. A Divisão Protótipos A conta ainda com a presença de Nuno Caetano, que aproveitará a Falperra para dar continuidade à sua evolução com a Osella PA21 S.

Nos Protótipos B, alinha o trio do costume, capitaneado por Nuno Guimarães (Silver Car S2), claro favorito. Em circunstâncias normais, o seu colega de equipa Nuno Pinto (ADR Sport II) e Victor Bessa (PRM RC) vão discutir os restantes lugares do pódio.

GT: muitos, fortes e furiosos

Aos habituais Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP), Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4), Bernardo Garcia e Castro (Porsche 997 GT3 CUP) e Daniel Vilaça (Nissan Nismo 370 Z), juntam-se Vieira (Porsche 991.2 GT3 CUP) e Patrick Cunha (Audi R8 LMS GT4), bem como Paulo Carvalheiro (Porsche 991 GT3 CUP), Rui Dinis (BMW M4 Gt4) e Valter Dinis (Porsche Cayman GT4).

Turismos: Luís Delgado encabeça plantel com uma vintena de inscritos

O talentoso flaviense chega à Falperra invicto nas lides da Categoria e da Divisão 2. O binómio que forma com o Cupra Leon Competicion TCR coloca-o num patamar difícil de alcançar. Na D2, com a ausência de Joaquim Teixeira (Cupra TCR), a responsabilidade de o tentar desfeitear repousa nos ombros de Paulo Silva (Audi RS3 LMS) e dos Seat de Jorge Meira, Hélder Alves e da estreante Beatriz Correia.

Quanto aos Turismos 1, exclusividade total da Mitsubishi. Dois Lancer EVO X, tripulados por José Carlos Magalhães e Carlos Gonçalves voltam a medir forças nesta divisão.

A Divisão 3 é encabeçada por Parcídio Summavielle, líder da tabela pontual e autor já de dois triunfos esta temporada. O fafense do Renault Clio RS R3 enfrenta em Braga uma oposição alargada, que incluiu Sérgio Nogueira (Renault Clio RS), os Peugeot de Rute Brás e Sebastien Fernandes, os Kia Picanto de Eva Laranjeira e de João Santos, o Honda Civic Type R de Estevão Oliveira, o Ford Fiesta de Bruno Rodrigues e os Citroen de José Cardoso e José Borges.

Super Challenge: “casa cheia” no ataque à invencibilidade de Luís Nunes

26 inscritos. Eis, até ao momento, a maior lista de inscritos do ano, da recém-criada Categoria Super Challenge, validando assim, uma vez mais, o arrojo da sua criação.

A encabeçar o pelotão estará Luís Nunes. O tetracampeão nacional tem no seu Skoda Fabia R5 “musculado” uma arma incrível, apresenta-se na Falperra como claro favorito a dominar a categoria e, logicamente, o Grupo SC-A. Neste grupo, tem como adversários o Skoda Fabia MKII de José Lameiro, os Mitsubishi Lancer EVO VI de José Carlos Pouca Sorte, Manuel Pereira e Daniel Pacheco, os Subaru Impreza WRX dos regressados Daniela Marques e Pedro Marques, para além da grande novidade entre os Super Challenge na Falperra, o potente Ford Focus de Manuel Rocha e Sousa.

Já no Grupo SC-B, a luta será entre o Peugeot 106 de Tiago Pinto e o Fiat Punto 45 S da MNE Sport que faz estrear na slides da Montanha a jovem Diana Martins.

No grupo SC-C encontrámos um dos candidatos ao pódio da categoria, Falamos de Miguel Matos, o jovem vimaranense que está a realizar uma época fantástica aos comandos do seu Peugeot 106 Maxi. Vai ter a oposição feroz de Bruno Carvalho (Citroen Saxo) e de Alberto Pereira (Honda Civic Type R), com o grupo a incluir ainda Mário Barbosa (Peugeot), Francisco Vieira Leite (Toyota Corolla T-Sport), Abílio Aparício (Peugeot 205) e os Renault Clio de Carlos Silva, Paulo Teixeira e Daniel Correia.

Nas contas do grupo SC-D, a conversa competitiva será quase feudo da BMW. São seis os modelos da marca Bávara, encabeçados pelos M3 de Luís Silva e de Rui Pinheiro, incluindo ainda os modelos idênticos de Carlos Pouca Sorte e João Pires, o 328is de João Macedo e o 330 Ci de Aníbal Pinto. O rol fica completo com o Mini Cooper S de José Salgado e o Peugeot 306 HDi de Miguel Rodrigues.

Clássicos: Saínhas, Pedro Gomes e Salgueiro preparados para novo duelo

A atestar por tudo quanto aconteceu nas três provas anteriores, a discussão do triunfo na refrega reservada ao Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha JC Group tem tudo para ser “rasgadinha”.

Com duas vitórias em três provas, Flávio Saínhas (Ford Escort MKI) quer manter e, se possível reforçar, a sua liderança no campeonato, chegando ao terceiro triunfo, mas sabe que tem de regresso José Pedro Gomes, vencedor na Penha. O conhecido causídico nortenho vai dar tudo para colocar o seu Ford Escort RS 1800 no lugar mais alto do pódio.

Por seu lado, o atual bicampeão nacional em título busca ainda o primeiro triunfo da temporada. Fernando Salgueiro começou a época com alguns problemas, mas, paulatinamente, tem voltado a ostentar ritmo competitivo com o seu Ford Escort MKII e tem todas as condições para chegar à primeira vitória da época.

A armada da marca americana da oval é grande e incluiu ainda Fernando Francisco (Ford Escort e Luís Moutinho, ambos com Escort MKI. O rol de participantes nos Clássicos fica completo com as presenças de Gilberto Pinto (Austin Mini Cooper S), Jorge Loures (Lotus Elan Coupé), Pedro Silva (VW Golf S16) e de André Magalhães (Toyota Starlet KP 62).

Legends: Todos contra Barros

Entre as 14 unidades que se inscreveram na Falperra integrados no Campeonato de Portugal Legends de Montanha, o destaque vai para a presença de Luís Barros e do seu Ford Sierra RS 500. Carro dominante nas lides da Velocidade, tem na sua potência um fator de competitividade que o torna difícil de derrotar.

Na linha da frente para tentar contrariar o favoritismo de Barros, estará Pedro Alves (Citroen Saxo VTS Cup). Líder invicto do campeonato, o jovem de Vila Real quererá manter essa invencibilidade. Outro piloto a ter em conta será José Coimbra, que já colocou esta época o seu Opel Astra duas vezes no pódio, sendo de esperar que também Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé) queira assegurar nova presença nos lugares de honra.

A marca francesa tem mais 5 representantes, Rui Oliveira, Nuno Rodrigues e Luís Pereira, em três Citroen AX, bem como Celso Fonseca (Citroen Saxo) e Luís Fonseca (Citroen Xsara VTD).

Diogo Mendes (Toyota Starlet), Bento Silva (BMW 325i), Filipe Peixoto (Honda Accord Type R), Ivânia Loureiro (Peugeot 205) e Horst Baptista (Renault 5 GT Turbo), completam o rol de inscritos.

CPM 1300 com 14 inscritos

A prova reservada aos concorrentes do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group tem tudo para ser animada.

Se, por um lado, Armando Freitas, campeão em título e líder do campeonato apresenta-se em Braga como favorito , por outro, o piloto fafense do Toyota Starlet não terá vida fácil, enfrentando um ambicioso pelotão com mais 13 pilotos, numa prova em que se apresentam à partida carros de cinco marcas diferentes.

Entre estes, o destaque vai para João Diogo Santos (Fiat Punto) e Francisco Milheiro (Peugeot 106), sendo previsível que Rui Amorim (Citroen AX GTi), João Silva (Peugeot 106), Carlos Ferreira (Fiat Punto) e Alberto Freitas (Mini 1275 GT) se possam juntar à luta pelos lugares cimeiros. Estreantes na época, Marco Peixoto (Toyota Starlet), Francisco Macedo (Peugeot 106) e Miguel Ribeiro (Fiat Punto) quererão ter também uma palavra a dizer.

Entre os 1000cc, a discussão da primazia entre os 3 Citroen C1 presentes tem tudo para ser animada. Simplício Taveira enfrenta o “poder feminino” aqui representado por Sofia Mouta e Ana Catarina Silva.

HORÁRIO PROVISÓRIO

SÁBADO (20 maio)

07:30 – Fecho da pista

08:00/08:20 – Descida do Campeonato de Portugal de Montanha

08:30/08:55 – Warm-up Campeonato de Portugal de Montanha

09:30/10:30 – Treino Oficial 1 – Rampa Regional da Falperra

11:05/12:05 – Treino Oficial 1 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

12:40/13:40 – Treino Oficial 2 – Rampa Regional da Falperra

14:15/15:15 – Treino Oficial 2 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

15:50/16:50 – Subida Oficial 1 – Rampa Regional da Falperra

17:25/18:25 – Subida Oficial 1 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

DOMINGO (21 maio)

07:00 – Fecho da pista

07:20/07:45 – Descida da Rampa Regional da Falperra

08:00/09:00 – Subida Oficial 2 – Rampa Regional da Falperra

09:35/10:35 – Treino Oficial 3 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

11:50/12:50 – Subida Oficial 2 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha

14:05/15:05 – Subida Oficial 3 – Campeonato de Portugal/Europeu de Montanha