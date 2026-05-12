CPM: Tomás Pinto com arranque de temporada irrepreensível

Tomás Pinto, jovem piloto duriense da Famaconcret Racing Team, iniciou a época de 2026 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group de forma irrepreensível, com duas vitórias consecutivas nos Protótipos B, dois pódios no absoluto e dois novos recordes de divisão. O piloto afirmou-se desde as primeiras provas como uma das maiores revelações da competição.

Porca de Murça: estreia com recorde

Na prova inaugural da temporada, a Rampa Porca de Murça, Tomás Pinto conquistou o 3.º lugar da classificação geral absoluta e venceu de forma clara nos Protótipos B, batendo o recorde da divisão com uma diferença de cerca de 3,1 segundos face à marca anterior. O fim de semana ficou, no entanto, marcado por um problema técnico logo na primeira subida, quando a patilha do lado esquerdo ficou presa em sexta velocidade, obrigando o piloto a gerir uma situação delicada antes de a equipa conseguir resolver o problema a tempo das subidas seguintes.

Penha: confirmação do momento de forma

Na Rampa da Penha, segunda prova do campeonato, Tomás Pinto voltou a impor-se com autoridade no traçado vimaranense. O resultado foi novamente de grande nível: vitória nos Protótipos B, novo recorde da divisão e novo 3.º lugar absoluto, desta vez a apenas seis décimas de segundo do segundo classificado da geral. O piloto destacou a facilidade com que a equipa encontrou o setup certo num traçado que descreveu como “complexo e complicado”.

Percurso e formação

A ligação de Tomás Pinto ao automobilismo começou cedo, com cinco anos no karting que considera essenciais para construir as bases da sua condução. Em 2023, com apenas 16 anos recém-completados, estreou-se nas 24 Horas de C1 no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a convite de Luís Silva, atual chefe de equipa.

“Desde cedo estive ligado ao desporto automóvel. Fiz cinco anos no karting, uma fase essencial para a construção das minhas bases enquanto piloto e para o desenvolvimento da minha competitividade em pista. Fiz a minha estreia nas 24 Horas de C1, em Portimão, a convite do meu atual chefe de equipa e grande amigo, Luís Silva, integrando a Famaconcret Racing Team, estrutura que continuo a representar.”

Em 2024, disputou o campeonato completo de Montanha num Toyota Starlet, conquistando o título de vice-campeão absoluto nos 1300cc. Na época seguinte, fez a transição para o BRC CM05 EVO, com adaptação imediata e resultados dominantes, incluindo várias vitórias e recordes de traçado.

“A adaptação foi imediata e traduziu-se em prestações dominantes, com várias vitórias nas provas disputadas e a conquista de recordes de traçado em diferentes circuitos.”

Objetivos e ambições

Para 2026, o piloto mantém um discurso ambicioso, mas focado, elegendo a conquista do título nos Protótipos B como o principal objetivo da temporada, sem esconder o sonho maior de se tornar um dia campeão nacional absoluto de Montanha.

“O grande objetivo do ano é conquistar o título nos B. Depois logo veremos o futuro. Com ambição, foco e um percurso em clara ascensão, continuo determinado em evoluir e alcançar novos objetivos no desporto automóvel. Espero um dia ser campeão nacional absoluto de Montanha. Sinto muita honra em representar o Famaconcret Racing Team. O apoio da equipa tem sido vital para a minha carreira. A equipa técnica da FR Power prepara o carro de forma exímia e dá-nos todas as condições para sermos competitivos.”