CPM: Títulos à vista na Rampa de Santa Marta | AutoSport

A Rampa de Santa Marta recebe a sexta jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade no próximo fim-de-semana . Rumo ao Douro Vinhateiro, estão 76 equipas para a prova organizada pelo Clube Automóvel da Régua.

E na liderança do Campeonato Absoluto está Hélder Silva. O bicampeão chega a terras de Santa Marta invicto e preparado para tentar selar de vez a questão do terceiro título absoluto consecutivo. O piloto poveiro da Power House tem estado imbatível, tal o nível a que chegou esta época aos comandos da Osella PA2000 EVO2 PA.30. Obviamente, assume-se como o principal favorito a novo triunfo. Para o tentar impedir de manter a invencibilidade, chegam-se à frente José Correia (Norma M20FC) e António Rodrigues (Silver Car EF10). Ambos vêm de uma desistência na Serra da Estrela e quererão retificar esse desaire em Santa Marta.

Seguro e capaz sempre de brilhar ainda mais por também estar no seu “quintal”, Nuno Guimarães apresenta-se como claro favorito entre os Protótipos B. O “capitão da Montanha” vai querer aproveitar ainda qualquer oportunidade que surja para colocar o seu Silver Car S2 no pódio absoluto do evento. Na sua divisão, a NJ Racing tem tudo para saborear nova “dobradinha”, pois Nuno Pinto (ADR Sport II) surge como favorito no embate que vai, uma vez mais, protagonizar com Victor Bessa (PRM RC) pelo posicionamento nos restantes lugares do pódio.

GT promete o duelo habitual a três

Vítor Pascoal, campeão em título e líder do campeonato, tem na Rampa de Santa Marta mais um dos seus palcos favoritos e sabe que um triunfo entre os GT na rampa duriense será muito importante para se aproximar de forma decisiva do bicampeonato.

A tentarem desfeitear o baionense do Porsche 991 GT3 CUP estarão, como sempre, Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) e Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP). A “Princesa da Montanha” e o “gentleman driver” galego sabem que a vitória é o único resultado que lhes interessa para se aproximarem do líder pontual. Por seu lado, Daniel Vilaça (Nissan Nismo 370Z) terá como objetivo conquistar mais um triunfo no Grupo GTC e rodar o mais perto possível do trio da frente.

Turismos: Luís Delgado tem tudo para manter a invencibilidade

O domínio do piloto flaviense tem sido tão avassalador no decorrer desta época, que, em circunstâncias normais, a vitória do novo “recruta” da Nunes Sport nas lides da categoria Turismo e da Divisão Turismos 2 será uma consequência natural do forte binómio que assume com o seu Cupra Competicion TCR.

Na sua divisão terá como opositores Paulo Silva (Audi RS3 LMS) que quererá conquistar o pódio na divisão e na categoria e o jovem algarvio Miguel Gonçalves, num Fiat Punto R3D.

A Divisão Turismos 1 tem 3 inscritos. Carlos Gonçalves e José Carlos Magalhães, vão reeditar o seu habitual duelo “fratricida” de Mitsubishi Lancer EVO X, desta feita arbitrado pelo Subaru Impreza WRX de Daniela Marques, que está de regresso.

Na Divisão Turismos 3, Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3) quer voltar a triunfar na divisão, o que o colocaria perto da vitória final nas contas da mesma e, paralelamente, rodar o mais acima na categoria. O piloto da MNE Sport está em 2º na tabela pontual dos Turismos e tudo fará para terminar a época nesse posto.

O regressado Sérgio Nogueira (Renault Clio RS) apresenta-se como o seu grande opositor entre os Turismos 3, enquanto José Borges (Citroen C2), Paulo Cardoso (Renault Clio RS) e Celso Fonseca (Citroen Saxo) vão querer estar na luta por um lugar no pódio, algo que Eva Laranjeira (Kia Picanto) e Rute Brás (Peugeot 206 RC) não enjeitarão, mesmo limitadas por tripularem carros menos competitivos.

Super Challenge: Luís Nunes em Santa Marta de olhos postos no “Penta”

Uma vez mais, é a recém criada Categoria Super Challenge a merecer honras de primazia quanto ao número de inscritos. Em Santa Marta são duas dezenas. A liderar esse farto pelotão aparece o ainda invencível Luís Nunes. O tetracampeão nacional (com os 4 títulos a serem todos conquistados na categoria Turismos) está a um passo do “Penta” e de se tornar no primeiro campeão nacional desta nova categoria, apresentando-se em Santa Marta com o seu habitual Skoda Fabia R5, sabendo que nova vitoria abre-lhe definitivamente as portas para o título.

Dentro do Grupo SC-A a que Nunes pertence, encontramos mais três carros altamente “musculados”. Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus Super Car), Manuel Pereira (Mitsubishi Lancer EVO VI) e José Carlos Pouca Sorte (Mitsubishi Lancer EVO VI), não só discutirão os lugares do pódio do seu grupo, como estarão entre os pilotos com ambições ao pódio da categoria.

No Grupo SC-B, Gonçalo Janeira (Citroen AX GTi) é favorito, medindo forças com Diana Martins (Fiat Uno 45S). Já no Grupo SC-C, encontrámos mais dois dos candidatos a lutar pelos lugares cimeiros na categoria: Bruno Carvalho (Citroen Saxo) e Alberto Pereira (Honda Civic Type R). Juntam-se a eles Leonel Brás (Citroen C2), Pedro Cardoso (VW Golf), Abílio Aparício (Peugeot 205), Daniel Pacheco (Citroen Saxo) e Bernardo Almeida (Peugeot 205).

Finalmente, temos o sempre forte plantel do Grupo SC-D, feudo da BMW. Liderando os “bravos” dos carros germânicos está Luís Silva (BMW M3), capitaneado por Rui Pinheiro (BMW M3) e João Macedo (BMW 328is). Completam o plantel do grupo Bruno Ponteira (VW Golf GTi), Joel Coelho (Seat Ibiza), José Salgado (Mini Cooper S) e Arnaldo Guedes (Porsche Boxter).

Kartcross com 5 inscritos

É o melhor número do ano e faz antever espetáculo reforçado. São 5 os pilotos que estarão aos comandos dos famosos “aranhiços”, encabeçados pelo estreante Joca Gonzaga (LBS Motor Clube RX01). O pentacampeão nacional de Kartcross faz a sua primeira prova de

Montanha e vai enfrentar a oposição de Jesus Otero (AG Super Buggy AG), António Alves (AG AG/S), António Gonçalves (AG Suzuki) e Márcio Araújo (Semog Bravo Sport ER).

Clássicos: Flávio Sainhas assume favoritismo

A ausência de José Pedro Gomes torna ainda mais clara a colocação do “Diabo da Covilhã” como grande favorito a rubricar a que poderá ser a sua quarta vitória da temporada nas contas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

Sainhas e o seu bem preparado Ford Escort MKI têm pela frente um cada vez mais rápido Fernando Salgueiro, agora que o seu Ford Escort MKII apresenta melhorias quanto à sua competitividade. Por sua vez, Ricardo Loureiro, colega de equipa de Salgueiro no Caramulo Racing Team, é uma incógnita. A rapidez do caramulense não se coloca em causa , mas o seu Ford Escort MKII tem apresentado fragilidades constantes e que o têm forçado a desistir sempre que compete. Paulo Teixeira (Ford Escort MKI) será outro dos nomes a ter em conta na luta pelo pódio. Rui Gama (Austin Clubman Sallon) e Gilberto Pinto (Austin Mini Cooper S) completam a lista de Clássicos em Santa Marta.

Legends: Pedro Alves prepara-se para o 1º “match point”

O jovem vila-realense chega a Santa Marta com 4 vitorias e um segundo lugar, destacado na frente da tabela pontual do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group.

Uma quinta vitória selaria quase em definitivo o título que, rampa após rampa, parece estar cada vez mais nas mãos do piloto do Citroen Saxo VTS. O seu favoritismo é total.

Atrás de si, a luta pelos lugares do pódio tem sido intensa e com vários protagonistas. José Coimbra (Opel Astra) e Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé) surgem como os grandes candidatos a essas duas restantes vagas no pódio, enfrentando a oposição de Armindo Correia (Peugeot 306), Ivânia Loureiro (Peugeot 205), Hugo Alves (Citroen AX GTi) e Horst Batista (Renault 5 GT Turbo).

1300: plantel recheado promete luta acesa

O Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group apresenta 13 inscritos em Santa Marta, voltando a ter presentes os principais protagonistas das lutas pelos lugares cimeiros. Armando Freitas e o seu Toyota Starlet apresentam-se na prova duriense sabendo que um novo triunfo selará quase de forma definitiva a renovação do título nacional.

Mas, à sua espera em Santa Marta está um pelotão forte, encabeçado por João Diogo Santos (Fiat Punto 85 Sport), com o jovem amarantino a querer repetir o triunfo obtido na Falperra. Carlos Ferreira (Fiat Punto 85 Sport), Tiago Santos e Paulo Teixeira, ambos tripulando Citroen AX Sport e ainda João Silva (Peugeot 106 Rallye) têm justas ambições de entrar na luta.

Interessante será ainda o duelo entre os três Citroen C1 de Catarina Silva, Simplício Taveira e Francisco Araújo, sendo de louvar a presença da jovem local Andreia Fonseca, como sempre, aos comandos de um Toyota Starlet. Entre os Clássicos 1300, saliência para a inscrição do terceto costumeiro. José pedro Figueiredo (Datsun 1200), Domingos Fernandes (Autobianchi A122 Abarth) e Carlos Delgado (Ford Escort MKI) medirão forças, com Figueiredo e Delgado a repartirem o favoritismo.

A Rampa de Santa Marta incluirá oito subidas, distribuídas equitativamente por sábado e domingo. Na jornada inaugural, os treinos livres arrancarão às 10.30 horas da manhã, estando a primeira subida de treinos oficiais marcada para as 11.45. Da parte da tarde, pelas 14.00, terá lugar a segunda subida de treinos oficiais, que antecederá a única subida de prova de sábado, aprazada para as 15.15.

Quanto ao programa de domingo, arranca também com os treinos livres, pelas 11.00 horas, seguindo-se, às 12.15, a derradeira subida de treinos oficiais, com a tarde a ficar integralmente reservada para as restantes duas subidas oficiais de prova, cujo horário previsto é, respetivamente, 14.30 e 15.45, terminando a prova com a habitual cerimónia de entrega de prémios, junto aos Paços do Concelho de Santa Marta de Penaguião.