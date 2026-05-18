Taça de Portugal de Montanha: Troféu decidido por meio segundo

A Taça de Portugal de Montanha JC Group 2026 foi disputada no âmbito da Rampa Internacional da Falperra, prova organizada pelo Clube Automóvel do Minho e integrada no Campeonato da Europa de Montanha FIA. A prova ficou marcada por intensa competitividade e drama, com a vitória absoluta a ser decidida por apenas 594 milésimos de segundo entre dois pilotos bracarenses: José Rodrigues e Patrick Cunha.

O evento reuniu milhares de espetadores e proporcionou uma luta eletrizante pela vitória absoluta. O drama teve início no final do primeiro dia de competição, quando, após a subida oficial de sábado, várias viaturas das categorias GT e Super Challenge foram submetidas a pesagem técnica oficial. Verificou-se que alguns concorrentes se encontravam abaixo do peso mínimo regulamentar exigido, o que resultou em desclassificações que alteraram substancialmente a classificação provisória estabelecida em pista. Essas exclusões afastaram vários candidatos aos lugares cimeiros da luta pela vitória absoluta e pelos triunfos nas respetivas categorias. O formato da prova, baseado no somatório dos tempos das duas únicas subidas oficiais, não deixava margem para uma recuperação significativa por parte dos afetados.

No final, foi José Rodrigues, aos comandos do seu Porsche 992 GT3 Cup preparado pela RACAR Motorsport, quem acabou por erguer a Taça de Portugal de Montanha JC Group, depois de uma exibição de enorme consistência e eficácia ao longo das duas subidas oficiais de prova.

O atual campeão nacional da categoria GT rubricou uma participação irrepreensível perante o seu público e terminou a prova com o tempo total de 4:21.014, batendo por menos de seis décimos de segundo o rapidíssimo Patrick Cunha, também em Porsche 992 GT3 Cup. O piloto da Veloso Motorsport, mais ligado atualmente à velocidade internacional, realizou uma participação pontual absolutamente notável na Montanha, terminando igualmente como o melhor piloto nacional entre os concorrentes do Campeonato da Europa de Montanha presentes na Falperra. Cunha realizou ainda o melhor tempo do fim-de-semana entre os GT.

O pódio absoluto ficou completo com outro nome grande da Montanha nacional: Vítor Pascoal. Na estreia nos Super Challenge, o tetracampeão nacional dos GT levou o seu competitivo Porsche 991.2 GT3 Cup ao triunfo na categoria e a um excelente terceiro lugar absoluto, demonstrando que a adaptação ao regulamento dos Super Challenge foi plenamente conseguida. Pascoal terminou a apenas 17,6 segundos de José Rodrigues e deixou excelentes indicações para o restante da temporada.