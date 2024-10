CPM, Serra da Estrela: Vitória caseira de Flávio Sainhas

Flávio Sainhas fechou a época de 2024 com mais uma vitória no Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha JC Group. O piloto da Covilhã foi o mais forte ‘em casa’, comemorando assim da melhor forma o título conquistado pelo segundo ano consecutivo.

Com chuva ou sem ela, Flávio Sainhas voltou a formar com o seu Ford Escort MKI uma dupla imbatível. Sainhas foi o mais forte entre os Clássicos ao longo dos dois árduos dias de competição, suplantando as dificuldades meteorológicas e a forte oposição que lhe foi movida por Ricardo Pereira (Ford Escort RS2000).

A vitória de Sainhas ficou logo consolidada na subida de prova de sábado, conquistando aí mais de 4 segundos em relação ao seu opositor. Já na única subida de prova que acabou por ser disputada no domingo, a diferença entre os dois foi de apenas 5 décimos de segundo, atestando a excelente exibição de Ricardo Pereira, que, tal como a família Sainhas, é o preparador do carro com que compete.

Bem longo do duo da frente, Pedro Silva superou alguns problemas iniciais no VW Golf S16 da Sanguinho e garantiu o 3º lugar, conquistando assim novo pódio entre os Clássicos e, ainda mais importante, garantindo o 2º lugar no campeonato, sagrando-se assim vice-campeão nacional.