CPM, Rampa Serra da Estrela/Covilhã: segunda parte da época, com lista de inscritos de luxo | AutoSport

A rampa organizada pelo CAMI Motorsport no “Teto de Portugal Continental” apresenta todos os condimentos para proporcionar um fim-de-semana emocionante aos amantes da modalidade. Quase seis dezenas de pilotos presentes e disputas acesas nos diferentes campeonatos são uma “ementa” irresistível para todos quantos se deslocarem até à Covilhã.

Tudo pronto para mais um fim-de-semana em cheio para os amantes da Montanha.

A Rampa Serra da Estrela/Covilhã, quinta prova da temporada 2022 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group propõe no seu programa competitivo três subidas no sábado de tarde, incluindo a 1ª de prova a fechar a jornada. Já no domingo serão quatro subidas, começando com um ‘warm-up’, pelas dez da manhã, seguido da última subida de treinos do fim-de-semana, antes das duas derradeiras subidas de prova.

8 são os protótipos inscritos, distribuídos irmãmente pelas divisões A e B.

A Serra da Estrela irá voltar a desempatar a liderança da tabela pontual absoluta, sendo de esperar que, a exemplo das quatro provas anteriores, o duelo entre Hélder Silva (Osella PA2000 EVO2 PA.30) e José Correia (Norma FC20) seja “rasgadinho”. Ambos chegam à prova do CAMI Motorsport com dois triunfos pontuais e duas presenças no segundo posto da tabela de pontos absoluta, numa época onde o equilíbrio tem sido notório e emocionante.

Mas não vão estar sozinhos na contenda pela vitória absoluta e na Categoria.

Após a “série negra” do início do ano, António Rodrigues já esteve bem na Falperra e terá de ser um piloto a ter em conta para a presença no pódio absoluto, assim a sorte lhe permita tirar partido do seu Silver Car EF10.

Também Sérgio Nogueira surge mais afoito e seguro com a sua barchetta Osella PA21S EVO e aponta a um lugar dentro do Top 5, foco que está também nos planos de Nuno Guimarães (Silver Car S2), rei e senhor da Divisão B nesta época, do seu habitual adversário na Divisão B Joaquim Rino (BRC BR49 EVO) e do regressado João Fonseca, que estará a competir em casa aos comandos de um BRC CM05 Evo preparado pela FRPOWER.

Pronto para a terceira corrida da sua carreira desportiva está ainda o duriense Victor Bessa, aos comandos de um Radical Clubsport, integrado na Divisão B.

Grande duelo em perspetiva nos GT

Para além de Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP), líder do campeonato e vencedor de três das quatro provas já realizadas e de Gabriela Correia, que impôs o seu Mercedes AMG GT4 há 3 semanas atrás na Falperra, juntam-se à refrega mais 3 Porsche 997 GT3 Cup. De Espanha vem Bernardo Garcia de Castro, que tem feito uma época em crescendo, regressando Pedro Silva, companheiro de equipa de Pascoal, e estreando-se nas lides da categoria Carlos Vieira, que na prova anterior levou uma barchetta Nova ao pódio absoluto.

Como “outsider” de respeito teremos ainda Daniel Vilaça, num Nissan Nismo 370Z , sendo de destacar o crescendo de quantidade de pilotos que estão a aderir a esta categoria.

A Categoria Turismo também tem tudo para ser palco de uma luta intensa.

Empatados no comando da tabela pontual da categoria, Joaquim Teixeira (Cupra TCR) e Luís Nunes (Skoda Fabia R5) apresentam-se como lógicos favoritos, mas têm “companhia” na ambição ao triunfo.

Luís Delgado estará na Serra da Estrela com outro Skoda Fabia R5 e quer transformar a discussão numa contenda a três, sendo ainda de esperar que José Pedro Gomes queira também aí estar com o seu Opel Astra.

Nunes, Delgado e Pedro Gomes são nomes em destaque na Divisão Turismo 1, cujo alinhamento apresenta a novidade da presença do Audi S3 Quattro de Pedro Rosário, contando ainda com o Subaru Impreza de WRX de Daniela Marques e o Mitsubishi Lancer EVOX de Carlos Gonçalves.

Já na Divisão 2, onde Joaquim Teixeira tem sido rei e senhor, a oposição ser-lhe á movida pelo Audi RS3 LMS de Paulo Silva, o Cupra TCR de Manuel Rocha e Sousa e o VW Golf GTI R35 de José Carlos Pouca Sorte, alinhando ainda na T2 o Mini Cooper S de José Salgado e o Peugeot 207 RC de João Cerqueira.

Na Divisão Turismo 1, vamos ter direito a mais um intenso duelo entre Bruno Carvalho (Citroen Saxo) e Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3), chegando ambos à Serra da Estrela com duas vitórias.

José Borges (Citroen C2 R2), Rute Brás (Peugeot 206 RC) e Pedro Cerqueira (Honda Civic Type R) estarão atentos à possibilidade de alcançarem o pódio.

A Serra da Estrela contará com a participação do monolugar Funspeed FS-2019 de João Saraiva, inscrito na Taça de Portugal de Monolugares de Montanha JC Group e de Sérgio Mateus, tripulando um Semog Troféu, integrado na Taça de Portugal de Kartcross de Montanha JC Group.

Clássicos ao rubro!

Tal como é habitual, a rampa do CAMI Motorsport provoca sempre apetite extra entre os pilotos dos Clássicos. Este ano não é exceção e a lista de inscritos tem qualidade.

Será um duelo intenso, com o líder do campeonato Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) preparado para medir forças com Flávio Saínhas, a correr em casa com o seu habitual Ford Escort MKI.

Destaque para a presença do seu pai Armando, “chefe” do clã Saínhas, que alinha noutro Escort MKI preparado nas oficinas da família. Já José Dinis (Ford Escort MKI), Rui Gama (Austin Clubman) e Carlos Fava (VW 1303) vão dar tudo para se imiscuir na luta pelos lugares da frente entre os Clássicos.

Luís Silva é favorito nos Legends

Quanto à jornada desportiva reservada ao Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group, a questão que se coloca é: quem entre os outros nove inscritos conseguirá desfeitear Luís Silva?

O famalicense do BMW M3 não só chega invicto à quinta jornada do ano, mas ostenta ainda um domínio que tem sido avassalador. Na linha da frente para lhe fazer oposição estarão Carlos Alberto Oliveira (Ford Sierra Cosworth) e João Macedo (BMW 328is), ambos com aspirações a terminarem o ano no pódio final do campeonato.

Miguel Gonçalves (BMW Coupé E36) tem rubricado exibições de grande nível e estará sempre a espreitar a frente da corrida, o mesmo sucedendo com Gonçalo Janeira (Citroen AX GTI) e Celso Fonseca (Citroen Saxo), sendo de esperar que a aguerrida “rookie” Alexandra Rino tente levar o VW Golf MKIII aos lugares cimeiros.

Arlindo Beça alinha na Serra da Estrela com um Peugeot 106 S16, naquela que é a sua terceira “montada” diferente da temporada, estando ainda inscritos dois estreantes no ano: Luís Miguel Santos e Miguel Gonçalves, ambos também em Peugeot 106.

Armando Freitas busca 4º triunfo nos 1300

O Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group continua de boa saúde, nesta sua época de estreia.

10 inscritos, distribuídos pelas Divisões Modernos e Clássicos, liderados por Armando Freitas (Toyota Starlet) que buscará na Serra da Estrela o quarto triunfo da temporada, o que seria um passo decisivo rumo ao título.

Tiago Santos, em Citroen AX, assume-se como um dos seus principais adversários, sendo de destacar ainda a “armada” feminina que apresenta 4 pilotos, liderados por Eva Laranjeira. A “Dama de Aço” está no segundo posto da tabela pontual do campeonato e tudo fará para colocar o Peugeot 205 Rallye no pódio.

Rita Matos (FIAT Uno 45S), Daniela Ferreira (Citroen C1) e a estreante Patrícia Rosário (Peugeot 106) completam o alinhamento feminino, com Rita e Daniela a quererem pontuar forte para manterem a sua ambição o pódio final do campeonato.

Rui Xavier num FIAT Punto e Simplício Taveira, em Citroen C1, Pedro Figueiredo (Datsun 1200) e Domingos Fernandes (Autobianchi A122) completam o plantel dos 1300.