CPM, Rampa Serra da Estrela Covilhã: Quinta vitória consecutiva de Hélder Silva | AutoSport

Hélder Silva esteve imparável na Rampa Serra da Estrela Covilhã, conquistando a quinta vitória consecutiva no Campeonato de Portugal de Montanha. O piloto da Power House foi construída de forma sólida, almejando voltar a ser o mais rápido em todas as subidas que realizou, fiando totalmente à parte do cenário caótico vivido pelos seus principais adversários na segunda subida de prova, realizada no domingo e que baralhou por completo o pódio absoluto final da prova organizada pelo CAMI Motorsport, onde o bicampeão nacional foi ladeado por Vítor Pascoal e Luís Nunes.

O triunfo do bicampeão nacional não sofre qualquer contestação e começou a ser construído no sábado, com Hélder Silva a colocar a Osella PA2000 EVO2 PA.30 na frente, sendo na primeira subida de prova, 2,4 segundos mais lesto do que António Rodrigues (Silver Car EF10) e 3,1 em relação a José Correia (Norma MC 20 FC), terceiro mais rápido.

Mas, o dia de domingo tinha reservado para a 5ª prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, um guião digno de um filme de suspense no que respeita à “batalha” pelo pódio absoluto. O programa competitivo terminava com as habituais subidas de prova 2 e 3 e a subida 2 decidiu reclamar o papel de momento decisivo do fim-de-semana.

António Rodrigues e José Correia não só ainda tinham esperanças de desfeitear Hélder Silva, mas, principalmente, sabendo que estava aberta a luta entre os dois pelo 2º lugar. E tudo ficou perdido para ambos quase no mesmo instante. O piloto da NJ Racing/Lusimed começou a perder potência no Silver Car EF10 e deu um toque já na parte final, ficando por aí. No mesmo momento, a meio da rampa, José Correia alargava demasiado a trajetória e tinha uma batida forte que maltratou severamente a sua Norma MC 20 FC. Os estragos nos protótipos forma de tal monta que ambos forçados a abandonar a prova.

Assim, Hélder Silva fez as duas subidas num ritmo seguro que, com toda a lógica, lhe granjeou uma vitória que, diga-se, mesmo em circunstâncias normais, tinha tudo para ser o cenário mais provável, tal o domínio do piloto poveiro.

Como tal, logo se percebeu que a prova do CAMI Motorsport iria ter um pódio completamente “fora da caixa”.

Vítor Pascoal está a atravessar um momento de forma que roça a perfeição. Extrai todo o “sumo” do seu bem preparado Porsche 991 GT3 CUP e caminha a passos largos para a renovação do título de campeão nacional da Categoria GT. Na Falperra, foi sempre muito cauteloso nas subidas de treino, transformando-se por completo nas de prova, onde foi capaz de produzir tempos colossais e que lhe deram uma merecida e musculada vitória na categoria GT, sendo ainda recompensado com um fabuloso 2º lugar à geral, sua melhor classificação de sempre numa prova de Montanha.

Em dia de aniversário, Luís Nunes recebeu, com todo o mérito, uma prenda reforçada. Para além dos expectáveis triunfos na Categoria Super Challenge e no Grupo SC A, contendas onde o “Foguete de Valpaços” permanece invicto em 2023, Luís Nunes levou o Skoda Fabia

R5 da Nunes Sport ao 3º lugar da geral, a 2, 8 segundos de Pascoal, feito inédito na temporada e que premiou a sua consistência ao longo de todo o fim-de-semana. Nunes saiu ainda da Serra da Estrela com o seu quinto título nacional consecutivo praticamente garantido.

Sem conseguir desfeitear Vítor Pascoal na batalhar pela primazia nos GT, nem por isso Gabriela Correia deixou de fazer uma boa prova na Serra da Estrela. A “Princesa da Montanha” é sempre muito competitiva com o Mercedes AMG GT4 da JC Group Racing Team e, nas subidas de prova, rodou sempre muito forte, terminando a 8,7 segundos do vencedor, mas conseguindo deter os ataques do galego Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP), com os dois a protagonizarem uma luta acesa pelo 2º posto, tendo terminado separados por apenas 278 milésimas de segundo. Além disso, Gabriela garantiu ainda o 7º lugar da geral, com Garcia de Castro a terminar no 8º posto.

Destaque para o excelente Top 4 do regressado Joaquim Rino. Ausente nas 4 primeiras provas da época, o “Senador de Porto de Mós” esteve sempre muito rápido com o seu BRC BR49 Evo da Articimentos, rodando todo o fim-de-semana bem dentro do Top 10, sendo recompensado com o 4º posto absoluto, vencendo ainda nas contas dos Protótipos B.

Logo atrás, no 5º lugar, encontrámos o habitual dominador da Categoria Turismos. Uma vez mais e a exemplo do que o seu colega de equipa Luís Nunes tem feito nos Super Challenge, Luís Delgado não teve qualquer dificuldade em vencer na Categoria, sendo, obviamente, também o melhor na Divisão 2, espaço onde a Serra da Estrela recebeu a participação do espanhol Manuel Rueda Sanchez (Peugeot 308 TCR), muito rápido e que além de ter sido 2º na categoria e na divisão, foi 9º da geral.

O pódio da Categoria Turismos ficou completo com a presença no 3º lugar de José Carlos Magalhães (Mitsubishi Lancer EVO X), com o piloto e “patrão” da MNE Sport a vencer a Divisão 1 e a liderar a sua equipa para mais um grande resultado de conjunto, onde se destaca nova vitória de Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3) na Divisão 3. O fafense não deu veleidades e foi muito mais rápido do que os demais contendores da divisão, deixando bem longe José Borges (Citroen C2) e Celso Fonseca (Citroen Saxo), respetivamente, segundo e terceiro colocados.

Uma referência para Nuno Caetano. Na sua última participação em terras lusitanas antes de partir para terras norte-americanas, onde, tripulando um Porsche Cayman Clubsport, se vai estrear na mítica Rampa de Pikes Peak, inserido na categoria Open, o piloto radicado em Inglaterra suplantou um toque numa das subidas de treino de domingo, para ser 6º da geral e 2º dos Protótipos A, sendo claro que está a protagonizar uma excelente adaptação à Osella PA21 S Evo da Power House.

A fechar o Top 10 absoluto da Rampa Serra da Estrela Covilhã encontrámos o piloto que mais perto rodou de Luís Nunes nas lides da Categoria Super Challenge.

Falámos de José Lameiro, autor de uma exibição muito forte ao longo dos dois dias de competição, com o piloto aveirense e o Skoda Fabia Super Car da DM Motorsport a estar cada vez mais adaptado às particularidades da Montanha . O Top 10, a que juntou um duplo 2º lugar na categoria e no Grupo SC A, contenda onde o 3º posto foi garantido por José Carlos Pouca Sorte, mesmo que enfrentando muitos problemas no Mitsubishi Lancer EVO VI da Megamotors.

Na geral da categoria, Nunes e Lameiro foram acompanhados no pódio por Luís Silva. Como sempre, o “Canhão de Famalicão” foi muito competitivo com o BMW da Famaconcret e juntou ao pódio na categoria a vitória no Grupo SC D, na frente do estreante Gonçalo Veríssimo (Honda Civic Type R) e do bracarense Rui Pinheiro (BMW M3). Já Bruno Carvalho (Citroen Saxo) e Gonçalo Janeira (Citroen AX GTi) vencerem, respetivamente os Grupos SC C e SC B.

Uma palavra final para o CAMI Motorsport. O clube matosinhense foi capaz de uma vez mais, ostentar um alto nível organizativo e nem os muitos incidentes de corrida impediram a organização de manter um bom ritmo, tendo ainda sido capaz de tomar sempre as decisões mais corretas. Destaque para o enorme gesto de solidariedade que o clube, acompanhado por todos os pilotos, teve para com Joaquim Teixeira. O piloto e Presidente da APPAM foi alvo de uma delicada intervenção cirúrgica e a “Família da Montanha” não deixou de enviar uma forte mensagem de carinho e apoio e uma das grandes figuras da modalidade