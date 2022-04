CPM, Rampa Serra da Estrela/Covilhã: mais segurança e novo layout na assistência | AutoSport

Um novo desenho do Parque de Assistência e reforço das condições de segurança ao longo do traçado, marcam a 28ª edição de uma das mais emblemáticas rampas nacionais.

A disputar no último fim-de-semana de maio, a prova dará o tiro de partida para a segunda metade do campeonato, com a caravana da montanha a enfrentar os ferozes 5.240m do traçado serrano, que estarão preparados para receber “uma prova mítica, que faz parte do imaginário dos adeptos do desporto automóvel, em especial dos seguidores do Campeonato de Portugal de Montanha”, conforme indica Nuno Loureiro, Presidente do CAMI Motorsport, clube que tem a seu cargo a organização da prova.

E por falar em imaginário, nada melhor que colocar em destaque no cartaz o veículo de Sérgio Nogueira, que outrora “foi pertença de Paulo Ramalho, um dos grandes impulsionadores deste campeonato, do qual o CAMI faz parte desde a primeira hora com muito orgulho.

Ainda nas palavras do homem forte do CAMI, existe a vontade de “honrar o passado desta prova, com uma história consolidada dentro e fora de portas”, que demonstra a importância da mesma e a vitalidade do próprio campeonato que, ano após ano, tem elevado a fasquia, estando neste momento com um parque automóvel cada vez mais diversificado, com mais e melhores máquinas e com concorrentes que fazem questão de demonstrar a sua imensa qualidade a cada prova.

“É inegável a evolução quantitativa, mas acima de tudo qualitativa, que a disciplina da montanha tem apresentado nos últimos anos, graças, também, à própria Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que se tem posicionado como um parceiro de referência, dando ao Campeonato o relevo que o mesmo tem feito por merecer”.

Também a Câmara Municipal da Covilhã tem, ao longo destes anos, sido um parceiro fundamental, não só na dinamização da Rampa mas, principalmente, na criação de mais e melhores condições para participantes e público.

Para esta edição “está previsto um reforço das condições de segurança, quer para os participantes, quer para o público que normalmente adere em grande número a esta prova, assim como a criação de um novo layout do Parque de Assistência, bem como das zonas de Parque Fechado e Pré-partida”, fruto das imposições regulamentares em vigor na presente temporada.

A Rampa Serra da Estrela / Covilhã disputa-se a 28 e 29 de maio.