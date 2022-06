CPM, Rampa Santa Marta: Márcio Araújo vence luta brava dos kartcross | AutoSport

O quarteto de pilotos que alinharam na prova destinada à Taça de Portugal de Kartcross de Montanha JC Group encantaram o muito público presente em Santa Marta. Márcio Araújo foi quase sempre o mais rápido, tendo enfrentado forte oposição sobretudo por parte de Sérgio Mateus.

Ninguém resiste ao som forte e característico e à espetacularidade das autênticas “vespas” que são os kartcross. Na 7ª Rampa de Santa Marta, foram quatro os participantes, com dois a destacarem-se na luta pelo triunfo: Márcio Araújo (AG Sport) e Sérgio Mateus (Semog Troféu)

Nas 3 subidas de prova, Araújo e Mateus alternaram o triunfo na tabela de tempos, mas, no agregado das duas melhores subidas, foi o piloto do AG Sport a levar de vencida a contenda, triunfando por apenas 1,6 segundos, assentando bem a vitória a Márcio Araújo, sobretudo pela sua consistência.

Para além do segundo posto, Sérgio Mateus saiu de Santa Marta com a satisfação de ter realizado a melhor marca do fim-de-semana, ao rodar em 1:55.291 na 2ª Subida de Prova. Já na terceira, a marca foi muito alta, com o piloto a ter uma subida atribulada e perdendo a hipótese de discutir o triunfo até ao fim.

O pódio dos kartcross ficou completo com o galego Jesus Otero. Tripulando um AG Sport 600, concluiu a 12 segundos do vencedor, depois de um fim-de-semana positivo e sem sobressaltos.

Uma referência final para a participação de António Alves, quatro colocado aos comandos de um AG AG/S.