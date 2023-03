CPM, Rampa Porca de Murça: primeiro dia animado | AutoSport

Muito público, 60 participantes, expectativa redobrada com novos pilotos, novas 2montadas e alterações regulamentares. A rampa inaugural do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2023, organizada pelo CAMI Motorsport e incluída na programação oficial de “Douro Cidade Europeia do Vinho 2023”, teve um dia inaugural que agradou a todos quantos se deslocaram ao concelho transmontano.

A atestar pelo que aconteceu neste sábado, o CPM JC Group 2023 tem tudo para se rum campeonato muito intenso, oferecendo aos aficionados da modalidade uma temporada intensa.

Murça, naquela que é uma das rampas mais técnicas do campeonato, foram muitas e boas as lutas travadas ao longo da tarde de sábado, mesmo que precocemente interrompidas para parte do plantel, com os concorrentes inscritos nas categorias Protótipos, CT, Turismos e Super Challenge a já não fazerem a única Subida de Prova do programa, por decisão acertada da Direção de Prova, após perceberem que o tempo necessário para limpar a pista do muito óleo deixado pela quebra do motor do VW Golf do jovem Gonçalo Macedo, iria atirar a conclusão da jornada para o lusco fusco do fim do dia, colocando em causa as condições de segurança.

Assim, amanhã, domingo, jornada final, os horários ficaram alterados em relação ao previsto. O treino livre, que marcará o arranque das hostilidades competitivas, acontecerá às 9.00 horas, seguindo-se o que falta da 1ª Subida de Prova. Depois, o programa retoma o que estava previsto, com uma subida de treinos antes das duas derradeiras e sempre decisivas subidas oficiais. Vai ser um dia em cheio!

Quanto às estórias que ergueram a história competitiva de hoje, as duas subidas de treinos deram a perceber que dois pilotos estão na linha da frente para discutir o triunfo absoluto: António Rodrigues e Hélder Silva.

A “Bala do Douro” apareceu em grande forma e fez o seu Silver Car EF10 da NJ Racing/Lusimed suplantar a “barchetta” Osella PA2000 EVO PA.30 do atual bicampeão nacional em título, mas, na 2ª Subida de Treinos, ficaram separados por apenas 147 milésimos de segundo. Tem tudo para ser uma “batalha” épica,

Saliência para Luís Nunes, com o piloto e “patrão” da Nunes Sport a aparecer em Murça com o seu Skoda Fabia ainda mais “musculado”, andando sempre nos lugares de topo e terminando o dia com o terceiro melhor registo da geral, dominando a seu belo prazer a nova categoria Super Challenge.

Logo atrás, aparece José Correia. Alvo de uma cirurgia a um braço, realizada há poucos dias, o piloto da Norma FC20 da JC Group Racing Team está algo limitado, tendo conseguido, mesmo assim, limitar os danos, estando na calha para obter um resultado positivo. Foi o 4º mais rápido da geral.

Logo atrás, com o 5º melhor tempo, aparece Luís Delgado, que começou em Murça a sua ligação à Nunes Sport, tripulando um Cupra TCR da mais recente geração. Foi o melhor dos Turismos neste primeiro dia, na frente de Joaquim Teixeira (Cupra TCR), com este a também aparecer em Murça limitado por uma intervenção cirúrgica realizada esta semana, tendo tido alta apenas ontem, sexta-feira. Memso assim, está em 2º da categoria e foi o 7º melhor em temros globais.

Nuno Guimarães (Silver Car S2) foi claramente o mais forte entre os Protótipos B. O “Capitão da Montanha” assegurou o 6º melhor tempo da geral. Nos GT, Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) suplantou Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP), terminando a segunda sessão de treinos separados por apenas 5 décimos de segundo.

Nos Legends, Pedro Alves impôs de forma vincada o seu Citroen Saxo VTS, vencendo todas as subidas do dia e colocando na única subida de prova Carlos Oliveira, o seu mais direto adversário, a 8,1 segundos. No entanto, o piloto poveiro da Power House teve problemas que limitaram a performance do seu Ford Sierra RS Cosworth. Armindo Correia (Peugeot 306) concluiu o dia no 3º posto, já a 11,2 segundos de Pedro Alves.

Pela amostra do dia de hoje, será “rasgadinho” o duelo pelo triunfo entre os Clássicos. Nas duas sessões de treinos assistimos a uma “dança na cadeira” da liderança entre José Pedro Gomes (Ford Escort RS 1800) e Flávio Saínhas (Ford Escort MKI), com o primeiro a superiorizar-se na subida inaugural e Saínhas a retribuir na segunda.

Na subida de prova, José Pedro Gomes imprimiu um rito avassalador que o fez guindar-se à melhor marca, concluindo a subida com 1,3 segundos de vantagem sobre o covilhanense. Logo atrás, no 3º posto, aparece um seguro e eficaz Paulo Teixeira. Senhor de uma condução rápida, alcançou o terceiro melhor tempo e terminou o dia a 3,3 segundos do comandante.

João Diogo Santos foi o mais forte nos 1300, fechando a jornada inaugural com um avanço de 1 segundo sobre o atual campeão nacional, Armando Freitas (Toyota Starlet). O murcense Tiago Santos (Citroen AX Sport) foi o mais rápido numa das sessões de treinos e esteve sempre muito forte na rampa “da casa”, terminando o dia no 3º posto a 3,2 segundos da liderança.