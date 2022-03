CPM, Rampa Porca de Murça: Hélder Silva lidera no fim do 1º dia | AutoSport

Cinquenta e quatro pilotos estiveram presentes no dia de arranque da temporada 2022 do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Esta jornada de sábado da Rampa Porca de Murça foi pródiga de animação, com a discussão das diferentes lideranças a ser muito animada.

2:04.224, tempo correspondente a uma média horária de 121,71 km/h. Números que impressionam e que dão conta da exibição de Hélder Silva na subida de prova que terminou o programa competitivo do primeiro dia da Rampa Porca de Murça 2022, prova organizada pelo CAMI Motorsport.



O atual campeão absoluto foi sempre melhorando e só na segunda subida de treinos não conseguiu ser o mais forte, provando que já consegue extrair grande parte do potencial do Osella PA2000 EVO2-PA.30 que escolheu para a defesa do cetro conquistado em 2021.

Atrás de si, o 2º melhor tempo foi assegurado por José Correia, que também estreou em Murça uma Norma FC20. Chegou a ser o mais rápido na 2ª subida de treinos, mas na subida “a doer”, rodou a 3,5 segundos do líder.



A lutas nos Protótipos B foi protagonizada por Nuno Guimarães (Silvercar S2) e Joaquim Rino (BRC BR49 EVO). Muito equilibrados nas sessões de treinos, com diferenças marginais, os dois deram o máximo na subida de prova, mas aqui, o “Capitão da Montanha” e o seu Silvercar impuseram a sua lei, estabelecendo um tempo que lhe permitiu ascender provisoriamente ao 3º lugar da geral, a 9,6 segundos de Hélder Silva.

Nos GT Pedro Marques (Porsche 991 GT3 Cup) começou da melhor forma a defesa do título conquistado em 2021. Na subida de prova levou a melhor por sobre Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3CUP), sem mais direto adversário, ficando os dois separados por 1,2 segundos.

Joaquim Teixeira (Cupra TCR) voltou a provar porque é um dos mais consistentes e rápidos pilotos da modalidade. A competir na sua rampa “de casa”, levou o Cupra TCR ao comando da Categoria Turismos, mercê de um tempo fenomenal na subida oficial de prova, dominando ainda de forma plena as contas na Divisão Turismos 2.



Luís Nunes estreou em Murça um Skoda Fabia R5, preparado pela ARC e é caso para dizer que não sentiu saudades do Fiesta R5+ que o levou a três títulos consecutivos na Categoria Turismos, garantindo a liderança da Divisão 1 e sendo 2º na categoria 1.

Na Divisão 3 assistimos ao duelo a dois que todos previam. Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3) e Alberto Pereira (Honda Civic Type R) rodaram a jornada toda taco-a-taco, com Summavielle a impor-se na subida de prova, por 1,8 segundos.

A luta pela liderança neste primeiro dia entre os Clássicos ficou reservada a Fernando Salgueiro e Ricardo Loureiro, os dois pilotos que defendem as cores do Caramulo Racing Team.

Salgueiro, campeão em título, levou sempre vantagem desde o primeiro treino. Na subida de prova, o seu Ford Escort MKII foi mais rápido 1,8 segundos do que o carro idêntico de Loureiro. Amanhã a luta continuará.

Luís Moutinho (Ford Escort MKI) garantiu o 3º tempo, já 6,3 segundos mais lento do que o mais rápido, estando assim na calha para assegurar um pódio nesta prova inaugural.

Problemas de transmissão no Toyota Starlet Grupo 5 colocaram muito cedo fora das contas deste primeiro dia José Carlos Magalhães, que era apontado como um dos pilotos capazes de lutar pela primazia entre os Clássicos.

Luís Silva dominou os treinos entre Legends. O piloto famalicense do BMW M3 foi sempre o mais rápido, mas na subida oficial de prova um problema mecânico forçou-o a desistir.

Assim, João Macedo (BMW 318i) acabou por assegurar a liderança, sendo o mais rápido dos Legends nesta primeira subida de prova, com a estreante no CPLM Sónia Pereira a colocar o seu Seat Ibiza no 2º posto, a 2 segundos.

José Salgado (Mini Cooper S) fecha o pódio provisório, a 4,3 segundos da frente.

A edição 2022 da Rampa Porca de Murça assinalou o arranque oficial do novel Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group.

Com 10 pilotos à partida, o primeiro dia consagrou o domínio total do Toyota Starlet 1.3 de Armando Freitas, que rodou num nível muito acima dos demais contendores. Terminou o dia com 8 segundos de vantagem sob o mais direto adversário.

A luta pelo 2º lugar foi protagonizada por Tiago Silva (Toyota Starlet) e Tiago Santos (Citroen AX Sport), com o piloto do carro francês a levar a melhor, neste dia inicial, por 4 segundos.

Entre os Clássicos 1300, o melhor neste sábado foi Carlos Manuel Delgado, aos comandos de um Ford Escort MKI.

O dia de domingo arrancará às dez da manhã com o treino Livre (warm up). 15 minutos após as onze está previsto receber luz verde a 3ª Subida de treinos oficiais.

As duas subidas oficiais de prova (2ª e 3ª do fim-de-semana) que encerrarão a competição e serão decisivas para as classificações finais, têm início programado para as 12.30 e as 13.45 horas respetivamente.