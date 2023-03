CPM: Rampa Porca de Murça é este fim de semana (c/Horários) | AutoSport

É no próximo fim de semana, dias 18 e 19 de março, que arranca o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group (CPM), com a Rampa Porca de Murça, prova organizada pelo CAMI Motorsport e que conta com seis dezenas de inscritos. Os principais pilotos à vitória no campeonato vão marcar presença.

Antes da época arrancar em Murça foram organizadas algumas sessões de testes. Na primeira ronda do ano, além do CPM, a Rampa Porca de Murça contempla provas pontuáveis para o Campeonato Portugal de Clássicos Montanha (CPCM), Campeonato Portugal Legends Montanha (CPLM), Campeonato Portugal de Montanha 1300 (CPM 1300) e Taça Portugal Kartcross de Montanha (TPKM).

O dia inaugural de sábado contará com duas subidas oficiais de treinos e a 1ª subida de prova, com o programa a começar pelas 13.30 horas. No domingo, jornada final, um treino livre marcará o arranque das hostilidades competitivas, pelas 9.30 horas, seguindo-se um subida oficial de treinos antes das duas derradeiras e sempre decisivas subidas oficiais.

O campeonato apresenta uma substancial alteração regulamentar, destacando-se as mudanças nos regulamentos Desportivos, Técnico e nas Prescrições Específicas de Montanha (PEM), que sofreram alguns reajustes nas categorias GT e Turismos do CPM, campeonato que passa ainda a contar com uma categoria Super Challenge, para viaturas de grupos especiais ou livres, estendendo-se as mudanças às regras do CPLM e do CPM 1300. Passa também a ser obrigatório a pesagem de todas as viaturas nas verificações iniciais. Por outro lado, acabou a obrigação de inscrição no campeonato no site da FPAK. Esta medida acaba com o pagamento que os pilotos tinham de fazer para pontuarem. Agora, todos os que participem nas provas pontuam para efeito de classificação final, mantendo-se a obrigação de participar em 50% + 1 prova do total de oito provas, para serem admitidos na classificação final. Este regulamento terá uma validade mínima de três anos para existir estabilidade na elaboração dos projetos desportivos dos pilotos e das equipas.

A esmagadora maioria dos campeões de 2022 apresentam-se na jornada transmontana, sendo de realçar as novidades no plantel.

Nos Protótipos A, Hélder Silva volta a confiar na Osella PA2000 EVO2 PA.30 da Power House para ir em busca do “tricampeonato”, após a conquista dos títulos absolutos de 2021 e 2022. Este ano, o bicampeão em título tem novo colega de equipa, com o multifacetado Nuno Caetano a assumir a “baquet” da Osella PA21S da mesma estrutura. Mas, a “batalha” pelo cetro promete ser acesa, destacando-se José Correia (Norma FC20 M20FC) e António Rodrigues (Silver Car EF10). Se o líder e piloto da JC Group Racing Team quer recuperar o título, tendo claramente condições para tal, já Rodrigues quer dar seguimento às exibições de 2022, que lhe permitiram conquistar a primeira vitória absoluta da sua carreira e da vida da NJ Racing, equipa que representa.

Nos Protótipos B, Nuno Guimarães apresenta-se como o grande candidato a renovar a vitória, mercê do excelente binómio que forma com o seu SilverCar S2 da NJ Racing, equipa que faz regressar Nuno Pinto, agora tripulando uma “barchetta” ADR Sport II. Victor Bessa também muda de “montada”, apostando num PRM RC.

Nos GT, Vítor Pascoal, campeão em título, volta a apostar no seu Porsche 991 GT3 CUP, para também tentar conquistar o cetro nacional pela terceira vez na sua carreira. Em Murça terá a oposição habitual de Gabriela Correia, no Mercedes AMG GT4 da JC Group Racing Team, com a categoria a contar ainda com a presença de Daniel Vilaça, no Nissan Nismo 370Z e de José Carlos Magalhães, da MNE Sport que aposta num Porsche 991 GT3 CUP.

Já o tetracampeão de Turismos, Luís Nunes, migra com o seu Skoda Fabia R5 para a nova categoria Super Challenge, onde terá como grande oponente o estreante José Lameiro, bicampeão nacional de Ralicross, que faz uma aposta na montanha, trazendo dos circuitos mistos para o asfalto das serras, o seu imponente Skoda Fabia MKIII Supercar. Os dois estão inseridos na Divisão SC A. Esta nova categoria apresenta em Murça um plantel robusto com 13 inscritos, distribuídos por 3 das divisões inclusas no seu regulamento. Na Divisão SC C, Bruno Carvalho (Citroën Saxo) é favorito, indo medir forças com Leonel Brás (Citroën C2 R2), Pedro Cardoso (VW Golf) e Abílio Aparício (Peugeot 205). Já na Divisão SC D, a luta será entre os Mini Cooper S de José Salgado e Arlindo Beça, os VW Golf de Gonçalo Macedo e Bruno Ponteira e 3 BMW. O 330i Sport de António Ribeiro, o BMW 320 E30 de José Carlos Pouca Sorte e o 328is de João Macedo.

Nos Turismos, a Divisão 1 conta com a participação de Carlos Gonçalves, no Mitsubishi Lancer EVO X da JC Group Racing Team. Na Divisão 2, Joaquim Teixeira, crónico vencedor e que volta a estar aos comandos do Cupra TCR da JT59 Racing Team Bompiso, junta-se o seu filho Daniel Teixeira, num Seat Cupra e Luís Delgado que aposta num Cupra TCR. A D2 conta ainda com Pedro Cerqueira (Peugeot 207 RC), Miguel Gonçalves (Fiat Punto R3D) e Aníbal Pinto (BMW 330 CL). A Divisão 3 tem Parcídio Summavielle e o seu Renault Clio RS R3, como grandes favoritos ao triunfo, cabendo a Pedro Alves (Citroën Saxo VTS), Eva Laranjeira (Kia Picanto) e Rute Brás (Peugeot 206 RC) contrariar esse favoritismo.

Quanto aos Legends, Luís Silva, que levou o seu BMW M3 ao título em 2022, participará apenas de forma pontual, tendo como adversários, Carlos Oliveira, no Ford Sierra RS Cosworth da Power House e Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé). Juntam-se à luta em Murça, Hugo Alves (Citroen AX GTi), José Coimbra (Opel Astra), Hugo Lisboa (BMW Compact), Armindo Correia (Peugeot 306), Joel Coelho (Seat Ibiza), Marcos Gonçalves (Renault Clio) e Celso Fonseca (Citroen Saxo).

Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) e Armando Freitas (Toyota Starlet) apresentam-se à chamada para defender os triunfos nos campeonatos de Clássicos e de 1300 em 2022.

Salgueiro, que em Murça não terá a companhia de Ricardo Loureiro, seu colega no Caramulo Racing Team, enfrenta concorrência de peso nesta prova de abertura. Flávio Saínhas (Ford Escort MKI) desta feita não falta ao primeiro embate, enquanto está de regresso aos Clássicos José Pedro Gomes, num renovado Ford Escort RS 1800. José Dinis (Ford Escort MKII) também tem uma palavra a dizer, aparecendo ainda com justas ambições a lutarem pelos lugares cimeiros Luís Moutinho e Paulo Teixeira, ambos ao volante de Ford Escort MKI, Rui Gama (Austin Clubman) e Gilberto Pinto (Mini Cooper S).

No CPM1300, Armando Freitas é claramente favorito. Para o contrariar, estarão em Murça o regressado João Diogo Santos e Carlos Ferreira, ambos em Fiat Punto 85 Sport, o murcense Tiago Santos (Citroen AX GTi), Tiago Silva (Susuki Swift 1.3 GTi) Paulo Teixeira (Citroen AX Sport) e Simplício Taveira (Citroen C1), bem como e já entre os Clássicos 1300, o sempre rápido Carlos Delgado (Ford Escort MKI) e o consistente Domingos Fernandes (Autobianchi A122 Abarth).

LISTA DE INSCRITOS, AQUI.

HORÁRIO

Sábado, 18 de março

1ª Subida de treinos oficiais – 13h30

2ª Subida de treinos oficiais – 14h45 (Hora Prevista)

1ª SUBIDA OFICIAL – 16h00 (Hora Prevista)

Domingo, 19 de março

Treino Livre (Warm up) – 10h00

3ª Subida de treinos oficiais – 11h15

2ª SUBIDA OFICIAL – 12h30 (Hora Prevista)

3ª SUBIDA OFICIAL – 13h45 (Hora Prevista)