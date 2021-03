CPM: Rampa Porca de Murça adiada

Não é um cenário surpreendente e infelizmente tem-se repetido por força da pandemia que nos continua a afetar. A Rampa Porca de Murça foi adiada devida a um parecer negativo da Direção Geral de Saúde.

O CAMI Motorsport viu-se forçado a adiar a Rampa Porca de Murça (10/11 abril), prova de abertura do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, na sequência do reiterado parecer desfavorável da Delegada Coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Marão e Douro Norte. Depois de ter apresentado o pedido de autorização à representante da DGS (Direção Geral de Saúde) naquele distrito [Vila Real] acompanhado do Plano de Contingência da FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting) e de todas as regras e protocolos de segurança sanitária que seriam implementadas pelo clube organizador no decurso do evento, teve como resposta um primeiro parecer desfavorável.

Apesar da argumentação apresentada pelo CAMI Motorsport, a referida autoridade de saúde local manteve-se irredutível no seu parecer desfavorável à realização da Rampa Porca de Murça.

Muito embora, em termos legais, esse veredito [parecer desfavorável] não seja uma proibição, a verdade é que sem o parecer favorável da Autoridade de Saúde nenhuma força policial subscreve e viabiliza a segurança do evento. Face a tais circunstâncias, e com o acordo tanto da Câmara de Murça, principal patrocinador da prova, como da FPAK, apenas restou ao CAMI Motorsport uma solução: adiar a Rampa de Murça para data a definir.