CPM, Rampa Pêquêpê Arrábida: José Correia vence por 107 milésimas | AutoSport

José Correia, em Norma FC20 venceu pela segunda vez esta temporada, desta feita na Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal, após um duelo intenso com Hélder Silva (Osella PA2000 EVO2 PA.30) que entusiasmou os milhares de espetadores que rumaram à serra sadina.

Emocionante de fio a pavio. Eis a expressão que melhor define o novo duelo que foi travado pelos dois pilotos que se destacam na discussão dos triunfos nas provas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group e que são claramente os dois candidatos ao título.

Na prova do Clube de Motorismo de Setúbal, José Correia voltou a suplantar Hélder Silva, mas, uma vez mais, por uma diferença mínima, o que reforça a competitividade que vai existir ao longo da época entre os dois.

Ambos saem da Arrábida com razões para lamentarem problemas. Hélder Silva fez um pião na 1ª Subida de Prova, realizada na tarde do sábado, não tendo realizado qualquer tempo e José Correia sentiu problemas de turbo na 3ª e derradeira Subida de Prova.

O piloto da Norma FC20 que ostenta as cores da JC Group Racing Team construiu a sua vitória com os tempos das duas primeiras subidas oficiais, com Hélder Silva a ser cauteloso na segunda subida, mercê da necessidade de registar tempos para se classificar. Conseguiu fazer o seu melhor tempo do fim-de-semana na última subida, mas, mesmo assim, o piloto da Power House apenas conseguiu diminuir a diferença e estabelecê-la em apenas 107 milésimas de segundo!

José Correia adicionou à vitória na prova, que o coloca isolado na frente do campeonato, a melhor subida do fim-de-semana, quando rodou na 2ª Subida de Prova em 1:38.804, a uma média horária superior a 127 km/h.

O pódio absoluto da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal voltou a contar com Nuno Guimarães, que assim assina a terceira presença consecutiva entre os três primeiros da geral.

Rápido e eficaz com o Silvercar S2 da Divisão Protótipos B, o “Capitão da Montanha” impôs-se com naturalidade na sua divisão, e venceu Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP) na luta pelo 3º lugar da geral, com os dois pilotos a entregarem-se a uma refrega muito intensa e interessante ao longo de todo o fim-de-semana.

Pascoal registou ainda novo e natural triunfo na Categoria GT, sendo secundado na Arrábida pelo espanhol Bernardo Garcia de Castro Porsche 997 GT3). Este assinou a sua melhor performance da época, sendo 7º da geral.

Quanto às contas dos Turismo, Luís Nunes impôs de forma firme o seu Skoda Fabia R5. Num fim-de-semana sem qualquer erro, o “Foguete de Valpaços” juntou às vitórias na categoria e na Divisão T1, um bom 5º posto da geral.

Como sempre, quem mais réplica deu a Nunes foi Joaquim Teixeira. Fazendo jus ao seu cognome de “Demolidor de Trás-os-Montes” esteve sempre muito perto do piloto do Skoda e colocou o seu Cupra TCR na 2ª posição da categoria, vencendo com naturalidade a Divisão T2 e ficando bem dentro do top 10, ao concluir no 8º posto.

Um dos “pilotos do dia” da Rampa Pêquêpê Arrábida powered by Caetano Power Setúbal foi Bruno Carvalho. O piloto gosta da rampa e alcançou a primeira vitória da temporada na Divisão 1, estando sempre mais forte do que os seus adversários.

Mário Silva “rei e senhor” entre os Clássicos

A luta pela supremacia no Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha JC Group foi residual.

Mário Silva conhece o traçado da Arrábida como poucos e não perdeu qualquer faculdade como piloto. Almejou ser sempre o mais rápido com o seu Porsche Carrera RS e juntou ao seu longo pecúlio mais uma vitória na Arrábida, terminando com 11,3 segundos de vantagem sobre o mais direto dos adversários

Interessante foi a luta pelo segundo posto entre Flávio Saínhas, a estrear um novo Ford Escort MKI e Luís Moutinho, em carro idêntico.

Moutinho ainda foi mais rápido no sábado, mas Saínhas acabou por puxar dos galões e ser mais rápido nas duas subidas de prova de domingo, conquistando com toda a justiça o 2º posto. Moutinho fechou assim o pódio, a 1,3 segundos do seu adversário.

Luís Silva continua imparável nos Legends

Três provas, três vitórias e domínio avassalador. Na Arrábida foram 16,6 segundos a separar Luís Silva e o seu BMW M3 do segundo classificado, nas lides competitivas reservadas aos Legends. Mesmo tendo sofrido alguns problemas técnicos, triunfou na Arrábida e o “Canhão de Famalicão” está claramente em “velocidade cruzeiro” rumo ao título nacional.

Quem mais perto conseguiu chegar foi Carlos Alberto Oliveira. A Power House voltou a entregar ao piloto poveiro um Ford Sierra RS Cosworth com um alto índice competitivo e sem falhas técnicas, permitindo-lhe assim explorar toda a potência do carro americano e vencer o duelo que travou com João Macedo (BMW 328is), terceiro classificado, a apenas meio segundo de Oliveira.

Daniel Rolo assinou triunfo sólido nos 1300

Naquela que foi a primeira aparição na época de 2022 do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group, Daniel Rolo voltou a fazer o que melhor sabe: levar o Datsun 1200 Coupé à vitória.

E, justiça seja feita. O triunfo foi suado pois Armando Freitas, vencedor das duas provas anteriores, deu tudo para desfeitear o piloto do Datsun, atacando até ao fim com o Toyota Starlet e terminando apenas a 3,9 segundos do vencedor. O 2º posto permitiu-lhe reforçar a liderança do campeonato.

Para gáudio dos muitos sadinos presentes, o pódio dos 1300 seria preenchido com a presença de Eva Laranjeira. A setubalense rubricou uma exibição sem mácula aos comandos do seu Peugeot 205 Rallye e saboreou o seu primeiro pódio da temporada.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group vai regressar a norte. Será já nos próximos dias 6,7 e 8 de maio que decorrerá a Rampa Internacional da Falperra, quarta prova da temporada.