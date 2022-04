CPM, Rampa Pêquêpê Arrábida, José Correia: “Estas vitórias têm um sabor especial” | AutoSport

Está ao rubro o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, com José Correia a vencer pela segunda prova consecutiva, desta vez a Rampa Pêquêpê – Arrábida. Depois do triunfo na Rampa da Penha, o piloto do Norma M20 FC voltou a impor-se em Setúbal, repetindo os triunfos que já tinha obtido na Arrábida em 2020 e 2021.

“Fizemos uma boa rampa e só foi pena um problema de motor na última subida de prova, pois queríamos baixar ainda mais o nosso tempo”, afirmou José Correia, piloto e fundador da JC Group Racing Tema. “O campeonato está muito equilibrado, as diferenças são curtas e, por isso, estas vitórias têm um sabor especial. A Arrábida é uma rampa bonita e difícil, não é fácil ganhar aqui três vezes”, concluiu o campeão nacional de Montanha de 2020.

Gabriela Correia, por seu turno, já sabia que a Rampa Pêquêpê – Arrábida seria uma das provas mais traiçoeiras para o seu Mercedes AMG GT4. A jovem piloto de Braga, que já tinha subido ao pódio da categoria GT em Murça e na Penha, estava a lutar pelo 2.º lugar da categoria quando um ligeiro toque na segunda subida oficial a obrigou a abandonar a prova.

“Foi pena, era uma curva que eu pensava que dava para fazer a fundo, mas com o GT4 é muito difícil manter a trajetória ideal. São coisas das corridas e agora vamos pensar na nossa prova de ‘casa’, a Rampa da Falperra”, referiu a promissora piloto bracarense.

A mítica Rampa Internacional da Falperra será a quarta prova do CPM, entre os dias 6 a 8 de maio.