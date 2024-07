CPM, Rampa do Caramulo/Turismo: Summavielle vence e reforça liderança no campeonato

Ao longo dos dois dias de competição da prova, o domínio de Parcídio Summavielle e do Cupra TCR da Befast Motorsport foi total na Categoria Turismo. O consagrado piloto fafense chegava ao Caramulo com 3 pontos de vantagem na classificação do campeonato e cedo se percebeu que queria impor a sua lei, desiderato que alcançou de forma permanente, sendo o mais rápido em todas as Subidas de Prova. Summavielle terminou com 1,7 segundos de vantagem sobre o galego Fran Casqueiro que, em nova incursão no nosso campeonato, voltou a demonstrar muita competência aos comandos do seu belo VW Golf TCR.

Os dois acumularam também as duas posições cimeiras entre os Turismo 2, divisão onde a jovem Beatriz Correia voltou a celebrar mais um pódio nesta sua época de estreia, levando o Cupra TCR da JC Group Racing Team ao 3º lugar.

Daniel Pacheco (Mitsubishi Lancer EVO X), rival de Parcídio na luta pelo título na categoria, tudo fez para tentar contrariar Summavielle e Casqueiro, mas teve de se contentar com o 3º na categoria, celebrando o triunfo na Divisão Turismo 1, aqui na frente de Carlos Gonçalves (Mitsubishi Lancer EVO X).

Na Divisão Turismo 3, o Caramulo assistiu a novo recital de condução de Gonçalo Inácio. O piloto do Peugeot 208 VTI R2 da Befast Motorsport concluiu a rampa com 8.7 segundos de vantagem sobre Estevão Oliveira (Honda CivicType R), com este a ser segundo após uma luta acesa com Aníbal Pinto (Renault Clio RS R3). O bracarense está a evoluir com o carro francês e foi 3º, conquistando assim nova presença no pódio.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group entre agora no habitual período de descanso de verão, só voltando à atividade nos idos do mês de setembro. Então, será tempo de a ‘Família da Montanha’ rumar a Trás-os-Montes para disputar, nos dias 21 e 22, a Rampa de Boticas, organizada pelo Demoporto.