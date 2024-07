CPM, Rampa do Caramulo/Super Challenge: Nunes continua a vencer, mas Lameiro está mais perto

A presença na linha de partida do Skoda Fabia R5 de Luís Nunes e do Skoda Fabia MKII Super Car de José Lameiro já se transformou num dos momentos de maior animação para o público. São dois carros brutais, com um nível de potência extraordinário e, se Luís Nunes faz sempre por merecer os galões inerentes à sua condição de pentacampeão nacional, José Lameiro está cada vez mais competitivo, começando o ‘Predador de Aveiro’ a querer ‘morder os calcanhares’ ao ‘Foguetão de Valpaços’.

Nunes venceu com autoridade, sendo sempre o mais rápido, juntando a novo triunfo e manutenção a invencibilidade na Categoria Super Challenge, um excelente 6º lugar a geral. O título nacional da categoria está agora a escassos pontos de distância.

Quanto à exibição de José Lameiro, a melhor forma de a descrever será afirmar ter sido uma das melhores, se não a melhor, da temporada. O aveirense da Diatosta sente-se cada vez mais seguro para atacar, muito por causa da evolução técnica que o carro tcheco tem sofrido, sendo de destacar o trabalho da DM Motorsport nesta transição do Ralicross para a Montanha. A primeira vitória de Lameiro já não está longe…

Pedro Marques voltou a ser muito consistente com o Subaru Impreza STI WRX da Meleiro 4. O bracarense assegurou o 4º posto da geral e a 3ª posição no Grupo AS-A.

Continuando a revelar uma velocidade incrível, Luís Silva colocou o BMW M3 da Famaconcretlogo atrás dos dois “monstros de quatro rodas motrizes”, embora a uma distância considerável. Ao seu terceiro posto na Categoria Turismo, o “Canhão de Famalicão” adicionou mais uma tranquila vitória no Grupo SC-D, sendo aqui secundado por Carlos Pouca Sorte, na BMW 320 SW da Megamotors e César Caldas, 3ºno seu Audi TT.

No Grupo SC-C, Bruno Carvalho (Citroen Saxo) não deu hipóteses à concorrência. O piloto da LX Sport foi sempre muito rápido, tendo inclusive conquistado o 5º posto da geral da categoria, terminando no seu grupo com 5,6 segundos de vantagem sobre Alberto Pereira, com este a enfrentar problemas na embraiagem do seu Honda CivicType R. o jovem Pedro Cardoso colocou o VW Golf no 3º lugar, mercê de uma exibição sólida no fim de semana.

Quanto aos pequenos bólides do grupo SC-B, proporcionaram um espetáculo interessante ao muito público presente, mercê do duelo entre os Citroen C1 da Famaconcret tripulados pelos irmãos Luís Silva Jr. e Catarina Silva e o Fiat Uno 45 S da MNE Sport conduzido por Horácio Morais.

Luís Silva Jr. venceu, mercê da sua consistência. Liderou a tabela de tempos desde a 1ª Subida de Prova, mas vendo Horácio Morais a melhorar paulatinamente as suas marcas, até que o piloto do ‘carro-escola’ logrou mesmo ser o mais rápido na última subida ‘a doer’, embora sem que tal fosse suficiente para, no agregado das duas melhores marcas, bater o piloto de Famalicão. Terminaram separados por apenas 993 milésimos de segundo, enquanto Catarina Silva assegurava o 3º posto, mas já a 3,3 segundos do seu irmão.

Uma palavra para a presença do belo Porsche 911 Carrera 2.7 da AMSport, conduzido por José Cruz. O belo ‘clássico’ levou o piloto de Viseu ao triunfo na Rampa Regional.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group entre agora no habitual período de descanso de verão, só voltando à atividade nos idos do mês de setembro. Então, será tempo de a ‘Família da Montanha’ rumar a Trás-os-Montes para disputar, nos dias 21 e 22, a Rampa de Boticas, organizada pelo Demoporto.