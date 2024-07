CPM, Rampa do Caramulo: Saínhas vence duelo titânico e renova título nos Clássicos

Foi, de longe, a mais suada das vitórias em 2024 de Flávio Sainhas. O campeão nacional em título enfrentou na 33ª Rampa do Caramulo, sexta jornada do Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha JC Group, oposição muito forte por parte do piloto ‘da casa’ Fernando Salgueiro, com os dois a terminarem separados por escassos 138 milésimos de segundo!

Entre os dois consagrados pilotos, que já sabem o que é vencer títulos nacionais entre os Clássicos, a batalha foi sem tréguas e com uma verdadeira ‘dança de cadeiras’ na frente da tabela de tempos.

Flávio Sainhas começou da melhor forma impondo o seu Ford Escort MKI na 1ª Subida de Prova, realizada ao fecho da tarde de sábado, mas, logo aí se percebeu que a questão do triunfo entre os Clássicos não seriam ‘favas contadas’ para o campeão em título e líder do campeonato, pois Fernando Salgueiro colocou o seu Ford Escort MKII a rodar apenas a 5 décimos de segundo.

Na 2ª Subida de Prova, foi a vez de Salgueiro colocar o público local ao rubro, já que o piloto do Caramulo Racing Team logrou suplantar o “Diabo da Covilhã”, sendo mais rápido 2 décimos de segundo, deixando tudo em aberto para a 3ª e derradeira Subida de Prova.

Os dois foram ‘de faca nos dentes’. Salgueiro partiu primeiro e realizou a sua melhor marca do fim-de-semana, mas, Sainhas responderia da mesma moeda, sendo mesmo o único a baixar de 1:33, vencendo a subida por 3 décimos de segundo!…

Somados os dois melhores tempos, Flávio Sainhas chegava ao quinto triunfo da época, por apenas 138 milésimos(!) e, ainda mais importante, selava as contas do título nacional, a duas provas do fim.Fernando Salgueiro tinha de se resignar com o 2º lugar, mas, o piloto de Guardão tem tudo para estar orgulhoso da sua exibição, a melhor da época, pois provou que está novamente em condições de discutir vitórias entre os Clássicos.

Ricardo Loureiro, colega de equipa de Salgueiro, foi um tranquilo 3º classificado, sendo de destacar que, pela primeira vez na época, o seu Ford Escort MKII revelou um bom índice de competitividade.

A aprimorar ainda mais o excelente resultado de conjunto do Caramulo Racing Team, Fernando Francisco levou o seu Ford Escort MKI ao 4º lugar.