CPM, Rampa do Caramulo: Palco de decisões, com o campeão ausente | AutoSport

A Rampa do Caramulo, prova organizada pelo Targa Clube, é a penúltima ronda do campeonato de Portugal de Montanha. Conta com cinco dezenas de inscritos e fecha um ciclo frenético de sete provas em três meses e meio, tudo indicando que poderá ser palco da atribuição de mais alguns títulos do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2023.

O traçado conta com 2850 metros de extensão, sendo claramente um dos mais rápidos do campeonato, recebendo, usualmente, os favores de muito público presente, previsão que se acentua para esta edição dada a excelente previsão meteorológica para todo o fim-de-semana.

A jornada de sábado arrancará às 14 horas e contará com duas sessões de treinos cronometrados e uma subida de prova, a fechar o programa. Às 11 da manhã de domingo arrancará o dia final, que inclui uma subida de treinos livres, outra de treinos cronometrados e as restantes duas subidas oficiais de prova.

E pela primeira vez na época vamos conhecer um vencedor à geral diferente. A exemplo do que aconteceu em 2022, Hélder Silva e a sua Osella da Power House estarão ausentes. Conquistado que está o título nacional, o piloto e a estrutura poveira optaram por entrar de férias mais cedo.

Assim, voltamos a ter na linha da frente do favoritismo, o vencedor na época transata António Rodrigues (Silver Car EF10) e José Correia (Norma MC20), que foi 2º, não sendo despiciendo considerar que Nuno Guimarães (Silver Car S2) quererá aproveitar qualquer falha do duo da frente, para chegar mais alto do que o duplo objetivo claro de conquistar o terceiro degrau do pódio provisório, para além de querer manter a invencibilidade nos Protótipos B.

Nesta divisão e em condições normais, Nuno Pinto (ADR Sport II) e Victor Pinto (PRM RC) protagonizarão o duelo pelo 2º lugar.

Nos GT, Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP) pode já no Caramulo, rematar de vez as contas do seu terceiro título de Montanha na carreira, curiosamente a prova onde se estreou na modalidade. Para obstar a que isso aconteça, estarão na prova do Targa Clube Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) e Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP), bem como Daniel Vilaça, no Nissan Nismo 370Z do Grupo GTC.

Quanto aos Turismos, Luís Delgado (Cupra TCR) quererá comemorar o título com a sétima vitoria no ano na categoria e na Divisão 2, sendo total o seu favoritismo. Paulo Silva (Audi RS3 LMS) apresenta-se como um dos pretendentes aos pódios da categoria e da mesma divisão.

Nos Turismos 1, assistiremos a mais um episódio do habitual e interessante duelo entre os Mitsubishi Lancer EVO X de Carlos Gonçalves e José Carlos Magalhães, que poderá ser arbitrado pelo Subaru Impreza de Daniela Marques, caso a piloto de Braga não volte a ser transferida para os Super Challenge.

Na Divisão Turismos 3, reside mais uma das possibilidades de título comemorado. A Parcídio Summavielle (Renault Clio RS R3) bastará praticamente alinhar para vencer, mas o fafense não enjeitará alcançar mais uma vitoria. Como opositores, apresentam-se no Caramulo José Borges (Citroen C2), Celso Fonseca (Citroen Saxo), Eva Laranjeira (kia Picanto) e Rute Brás (Peugeot 206 RC).

Nos Super Challenge, Luís Nunes, a exemplo do seu colega Luís Delgado na Nunes Sport, tem tudo para continuar invicto. O ritmo que o agora já campeão nacional imprime ao Skoda Fabia R5 tem sido demasiado forte para uma concorrência que, no entanto, tem subido de produção. No seu Grupo SC-A conta como opositores com Manuel Rocha e Sousa (Ford Focus Super Car), José Lameiro), Skoda Fabia MKIII) e José Carlos Pouca Sorte (Mitsubishi Lancer EVO VI), trio que dará certamente muito espetáculo com os seus verdadeiros “monstros do asfalto”.

Ambicionando um lugar no pódio absoluto estarão Luís Silva (BMW M3) e Bruno Carvalho (Citroen Saxo). O primeiro é também claramente favorito nas contas do grupo SC-D, palco onde enfrenta Rui Pinheiro (BMW M3), João Macedo (BMW 328is), Aníbal Pinto (BMW 330ci), José Salgado (Mini Cooper S) e Bruno Gonçalves (VG Golf R35 GTI). Carvalho, por seu lado, também é favorito entre os SC-C, grupo que conta com as presenças de Pedro Cardoso (VW Golf) e Abílio Aparício (Peugeot 205), sendo de salientar que o grupo SC-B verá alinhar na prova Gonçalo Janeira (Citroen AX GTI) e Diana Martins (Fiat Uno 45s).

Depois de ter alinhado na Serra da Estrela João Pinheiro volta a estar presente numa prova da Taça de Portugal de Monolugares de Montanha J Group, com o seu Funspeed FS-2019.

Caramulo pode definir campeões nos Legends e nos Clássicos

Os ares saudáveis da serra caramulense poderão inspirar a comemoração de mais dois títulos nacionais.

Flávio Sainhas pode garantir o cetro reservado ao Campeonato de Portugal Clássicos de Montanha em casa dos seus principais adversários. O covilhanense e o seu Ford Escort MKI medirão forças com os três pilotos do Caramulo Racing Team, capitaneados por Fernando Salgueiro (Ford Escort MKII) e incluindo Ricardo Loureiro (Ford Escort MKII) e Fernando Francisco (Ford Escort MKI).

Entre os Legends de Montanha, Pedro Alves (Citroen Saxo VTS) está a poucos pontos de garantir esse feito pela primeira vez na carreira do jovem de Vila Real. Mas, mais do que preocupado com o título que, de forma natural, vai pender para o seu lado, Pedro Alves irá em busca da sexta vitória do ano. Enfrenta, como habitualmente, a oposição de José Coimbra (Opel Astra) e de Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupe), com Horst Baptista (Renault Clio GT Turbo) e Ivânia Loureiro (Peugeot 205) a querem espreitar uma oportunidade de reservar um lugar no pódio.

Já nos 1300, Armando Freitas assume, como sempre o favoritismo para a vitoria, com João Diogo Santos e Carlos Ferreira, ambos tripulando Fiat Punto 85 Sport a serem quem se apresenta como mais capazes de medir forças com o fafense do Toyota Starlet. A lista incluiu ainda Catarina Silva (Citroen C1) e Carlos Delgado (Ford Escort MKI).