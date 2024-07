CPM, Rampa do Caramulo/Legends: António Barros regressou às vitórias

António Barros impôs na 33ª Rampa do Caramulo o seu BMW M3 de forma natural entre os Legends de Montanha, obtendo a terceira vitória da temporada. Com mais este triunfo, Barros é cada vez mais o grande candidato ao título nacional em discussão.

Os 9,9 segundos que o afastaram do concorrente mais direto no final da prova, dizem bem do domínio absoluto exercido por António Barros no Caramulo, no que respeita às contas do campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group.

O piloto nortenho foi sempre e de longe o mais rápido em todas as subidas do fim-de-semana, tal como era expectável. Barros, que nem era para competir a tempo inteiro, está assim cada vez mais perto de se sagrar campeão nacional.

Muito interessante de seguir foi a luta intensa pelos dois restantes lugares no pódio dos Legends de Montanha. Três pilotos protagonizar um duelo aberto, alternando posições até ao fecho da prova caramulense.

De menos para mais, Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé) almejou ir melhorando substancialmente as suas marcas ao longo dos dois dias de competição e acabou por merecer por inteiro o 2º lugar final, pódio saboroso que correspondeu a pontos importantes na batalha pelo 2º lugar no campeonato que tanto quer obter no fecho da época.

Mas, o Top 2 não foi tarefa fácil para Gonçalves, pois Simplício Taveira e Celso Fonseca tudo fizeram para reclamar a posição.

Taveira pareceu capaz de o conseguir, mas o piloto de Vila Real que se apresentou no Caramulo aos comandos de um Citroen Saxo da MNE Sport, protagonizou um acidente aparatoso na última Subida de Prova – sem consequências para o piloto – que o relegou para o 4º posto.

Já Celso Fonseca lutou até ao fim. Espremendo todo o ‘sumo” do Citroen Saxo da Megamotors, o mesãofriense foi recompensado com um justo 3º lugar final, a apenas 1,4 segundos de Miguel Gonçalves, posição importante para discutir o pódio final do campeonato.

O Top 5 dos Legends ficou fechado com a presença de um muito regular Alberto Gonçalves, tripulando um Opel Kadett.