CPM: Rampa do Caramulo integrada no calendário, Santa Marta ainda sem definição

A Rampa do Caramulo vai integrar o calendário do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group em 2026, após uma atualização promovida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). A decisão surge na sequência de uma reavaliação da estrutura competitiva da temporada e contou com parecer favorável da Associação Portuguesa de Pilotos de Automóveis de Montanha (APPAM).

O calendário inicialmente previsto para 2026 incluía apenas sete provas, número inferior ao registado na temporada de 2025 e em anos anteriores. No entanto, a FPAK decidiu integrar a Rampa do Caramulo, única candidatura apresentada para reforçar o calendário da competição.

De forma a respeitar o planeamento já realizado pelos clubes organizadores e garantir estabilidade na organização da época desportiva, ficou definido que a prova terá lugar no final da temporada, nos dias 24 e 25 de outubro de 2026.

Com esta alteração, o campeonato passa a contar com um total de oito provas. Mantém-se, contudo, a obrigatoriedade de participação em seis eventos para efeitos de classificação final. A atualização implica também uma alteração no sistema de pontuação, passando os pilotos a dispor de dois resultados descartáveis, em vez de apenas um, como estava inicialmente previsto.

A inclusão da nova prova levou ainda à suspensão da majoração de pontuação que estava prevista para a última ronda do campeonato. Segundo a federação, a medida pretende assegurar equilíbrio competitivo até ao final da época e evitar impactos negativos no planeamento já definido por equipas e pilotos.

Rampa de Santa Marta ainda em dúvida

Apesar do calendário contar agora com oito provas, ainda não há certezas sobre a realização da Rampa de Santa Marta. O AutoSport sabe que houve uma reunião entre o município de Santa Marta de Penaguião e o Clube Automóvel da Régua (CAR) há poucos dias, mas nenhuma comunicação oficial foi feita. O município já tinha cancelado a rampa em fevereiro, decisão motivada pelos estragos provocados pelo mau tempo e pela necessidade premente de aplicar todas as verbas disponíveis para reparar os danos causados, vontade que permanece inalterada. Resta saber que solução o CAR irá encontrar para a sua prova.