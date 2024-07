CPM, Rampa do Caramulo: Hélder Silva vence, convence e bate recorde

Hélder Silva não se limitou a conquistar na 33ª Rampa do Caramulo a 5ª vitória consecutiva do ano. O tricampeão nacional levou a sua Osella PA21S LMR2000 a novo recorde da pista, destronando a marca de Rui Ramalho reinante desde 2017.

Perante muito público, o ‘Míssil da Póvoa’ deu um passo gigantesco rumo ao 4º título da sua carreira. Hugo Araújo (SILVERCAR EF10) e José Correia (Norma FC20) completaram o pódio absoluto, numa rampa muito bem organizada que viu Bernardo Garcia de Castro (Porsche 997 GT3 CUP) estrear-se a vencer nos GT e Parcídio Summavielle (Cupra TCR) e Luís Nunes (Skoda Fabia R5) dominarem, respetivamente, entre os Turismo e os Super Challenge.

1:13.868. Abram alas para o novo recorde absoluto da Rampa do Caramulo!… A proeza sucedeu na última Subida de Prova, a meio da tarde de domingo, 14 de julho de 2024, quando, perante muito público em grande expectativa sobre a possibilidade de se fazer história, Hélder Silva, que já tinha assegurado nas duas subidas anteriores a vitória na prova, decidiu literalmente ‘voar baixinho” ao longo dos 2850 metros de pista, à espantosa média horária de 138,89 km/h, fazendo cair o recorde estabelecido por Rui Ramalho em 2017. Então Ramalho tinha colocado a sua Osella PA2000 PA30 EVO2 a rodar em 1:14.67.

Hélder Silva ofereceu assim à Power House mais um resultado memorável e já ninguém duvida que o poveiro tem tudo para renovar o título nacional absoluto, chegando assim a um tão ambicionado “Tetra”!

De Braga veio um verdadeiro ‘Ninja’ para brilhar nos 2850 metros do traçado do Caramulo. Nada condicionado por ser apenas a segunda vez que entrava no habitáculo do Silvercar EF10 oficial, Hugo Araújo foi sempre melhorando as suas marcas até estabelecer na última subida 1:16.963, conquistando o 2º lugar, registando assim dois pódios nas duas a participações que tem, até agora neste campeonato.

De novo a braços com alguns problemas técnicos na sua Norma FC20, José Correia nunca pareceu capaz de se bater com os dois primeiros. Foi melhorando as suas marcas, mas sem conseguir pressionar, terminado a 8,9 segundos do vencedor e a 3,6 do 2º classificado,

E vão 5 vitórias nas lides dos Protótipos B para Nuno Guimarães. O piloto da NJ Racing ‘trata por tu’ o seu Silvercar S2 e cedo se percebeu que não teria adversários na sua divisão, vencendo com 5 segundos de avanço. Não satisfeito com essa vitória, Nuno Guimarães reclamou ainda o 5º lugar absoluto no Caramulo.

Atrás do “Capitão da Montanha”, foi acesa a luta pelo 2º posto nos Protótipos B entre os BRC B49 EVO de Afonso Santos e Joaquim Rino. E, apesar de terem soado todos os alarmes no arranque da rampa, quando o protótipo de Afonso Santos se recusou a funcionar com um problema elétrico, a Power House solucionou célere o problema e o jovem “rookie” pode, sobretudo no domingo, lutar taco-a-taco com o consagrado piloto da Articimentos, conquistando mesmo o 2º lugar por escassos 863 milésimos de segundo!… Joaquim Rino fechou o pódio, dando continuidade a uma das suas melhores épocas de sempre.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group entre agora no habitual período de descanso de verão, só voltando à atividade nos idos do mês de setembro. Então, será tempo de a ‘Família da Montanha’ rumar a Trás-os-Montes para disputar, nos dias 21 e 22, a Rampa de Boticas, organizada pelo Demoporto.