CPM, Rampa do Caramulo/GT: finalmente a vitória de Garcia de Castro

A categoria GT, já de si um enorme foco de interesse pelos carros fantásticos que faz alinhar, ofereceu no Caramulo mais uma ‘batalha’ memorável pela vitória. É, atualmente, uma das mais competitivas categorias do campeonato, como prova a diferença de 1,6 segundos no final entre os três primeiros, com vencedor e segundo classificado a ficarem separados por 113 milésimos!

E, para alegria de todos, até dos adversários, o troféu da vitória viajou até à Galiza. Pela primeira vez, Bernardo Garcia de Castro levou o seu Porsche 997 GT3 CUP ao degrau mais alto do pódio, resultado que o ‘Cavaleiro Galego’ há muito vinha a merecer.

Não foi uma vitória fácil. José Rodrigues, no Porsche 997 GT3 CUP da Monteiros Competições, colocou-se no comando após a 1ª Subida de Prova, com Garcia de Castro a ser o melhor na 2ª Subida. Vítor Pascoal puxou dos galões de campeão no 3º e derradeiro confronto, mas não foi suficiente para destronar Garcia de Castro, com o tricampeão nacional em título a quedar-se no segundo lugar, reforçando, no entanto, a sua liderança na classificação do campeonato e ficando às portas do título.

Quanto a José Rodrigues, a 3ª Subida não correu bem e terminou no 3º lugar, na frente de José Carlos Pouca Sorte e Daniel Vilaça, respetivamente 4º e 5º, com ambos também aos comandos do modelo 997 GT3 CUP da marca germânica.

O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group entre agora no habitual período de descanso de verão, só voltando à atividade nos idos do mês de setembro. Então, será tempo de a ‘Família da Montanha’ rumar a Trás-os-Montes para disputar, nos dias 21 e 22, a Rampa de Boticas, organizada pelo Demoporto.