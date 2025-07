CPM, Rampa do Caramulo é no fim de semana

A Serra do Caramulo recebe o último duelo do CPM JC Group antes da paragem de verão

A icónica Rampa do Caramulo é já no próximo fim de semana. A 12 e 13 de julho, o rápido traçado tondelense recebe a sexta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, contando com 56 pilotos inscritos.

Como habitualmente, esperasse uma enorme romaria de público que não costuma perder pitada do ambiente particular da prova organizada conjuntamente pelo Targa Clube, Caramulo Racing Team e Município de Tondela. O programa competitivo de sábado, dia inaugural da rampa, arrancará às duas da tarde e incluirá duas subidas oficiais de treinos e uma de prova. No domingo, jornada final, serão quatro as subidas, começando às dez da manhã com treinos livres, sucedendo-se depois uma subida de treinos oficiais e duas de prova.

Hélder Silva lidera boa lista de inscritos

Esta 34ª edição da Rampa do Caramulo conta com uma boa lista de inscritos, que quase atinge as seis dezenas de pilotos, liderada por Hélder Silva. O tetracampeão nacional é o grande favorito à vitória, mercê do nível competitivo que tem ostentado aos comandos da Norma FC 20 da Power House.

Mas, as características do curto traçado caramulense tornam a Osella PA.30 de José Correia numa arma que poderá permitir ao bracarense discutir taco-a-taco o triunfo com o líder do campeonato.

Ainda dentro dos protótipos e na Divisão A, Nuno Caetano (Osella PA21 S Evo), colega de equipa de Hélder Silva, tem a ambição de lutar pelo pódio absoluto, enquanto Carlos Gonçalves (Osella PA21 S Evo), parceiro de Correia no JC Group Racing Team vai dar continuidade à adaptação à sua ‘barchetta’.

Nos Protótipos B, serão vários os candidatos ao triunfo, num embate que coloca frente a frente os jovens Tomás Pinto (BRC CM 05 Evo) e Afonso Santos (BRC B49) aos consagrados Sérgio Nogueira ((BRC CM 05 Evo), Pedro Marques (Silver Car S3) e Fernando Salgueiro (BRC CM 05 Evo), com este a ter do seu lado o fator casa.

GT: Novo palco para o duelo entre Rodrigues e Pascoal

A batalha entre José Rodrigues (Porsche 997.2 GT3 Cup) e Vítor Pascoal (Porsche 991.2 GT3 Cup) tem sido uma das lutas mais intensas e interessantes de seguir esta época. Rodrigues tem-se superiorizado ao campeão em título e lidera a tabela pontual destacado. Uma nova vitória do bracarense quase que remata as contas do título. Já Pascoal procurará chegar ao primeiro triunfo do ano.

Para arbitrar o duelo, estarão numa primeira linha (Gabriela Correia (Mercedes AMG GT4) e o regressado Bernardo Garcia de Castro (Porsche 991.2 GT3 Cup). Ambos já sabem o que é vencer entre os GT e podem imiscuir-se na luta pelo triunfo no Caramulo. Quanto a Daniel Vilaça (Porsche 997 GT3 Cup), tudo indica que voltará a apostar na sua regularidade para almejar um resultado positivo.

Turismo: olhos postos na batalha entre Pedro Alves e Gonçalo Inácio

A discussão do triunfo na Categoria Turismo deverá estar reservada a dois pilotos da Divisão Turismo 2: Pedro Alves (Cupra TCR) e Gonçalo Inácio (KIA CEED TCR).

Alves vem de três vitórias consecutivas e um quarto triunfo consecutivo colocá-lo-á numa posição excelente para discutir o título face a Gonçalo Inácio, que ainda lidera o campeonato e a Beatriz Correia (Cupra TCR). A jovem bracarense tem sido muito regular e, caso os dois favoritos vacilem, poderá ter uma palavra a dizer.

Guilherme Silva (Peugeot 208 Rally4) e Eduardo Santos (Renault Clio Rally4/5) tudo farão para andar perto dos TCR, dentro da Divisão Turismo 2.

Na Divisão Turismo 3, são oito os inscritos. Martim Gonçalves Pereira (Peugeot 208 VTI R2), Tiago Pinto (Honda Civic Type R) e Aníbal Pinto (Renault Clio RS R3) assumem a linha da frente, mas será de esperar um bom nível de competitividade por parte de Carlos Ferreira (Citroen Saxo), do caramulense Tiago Patrício Gouveia (Caterham Seven S3) e dos Honda Civic de Estevão Oliveira e Bruno Rodrigues, com Diana Martins a tudo fazer para suplantar as limitações do seu KIA Picanto.

Super Challenge: Luís Nunes, quem mais?

Muda a rampa, mas não muda o favoritismo total de Luís Nunes na Categoria Super Challenge e, por inerência, entre os SC-A. O transmontano deverá impor com naturalidade o Skoda Fabia R5, sendo de esperar que José Lameiro (Skoda Fabia MKIII) tente dar continuidade à aproximação aos tempos do líder e que Pedro Marques (Subaru Impreza STI WRX) tente não andar longe de Nunes e Lameiro.

Os transmontanos Pedro Cardoso (Seat Leon MKI) e Bruno Gonçalves (VW Golf R35) vão medir forças nas lides dos SC-B. Já entre os SC-C, Bruno Carvalho (Citroen Saxo) é favorito perante a oposição de Alberto Pereira (Honda Civic Type R), Luís Fernandes (Peugeot 106), Jorge Costela (Citroen Saxo VTS) e Pedro Neves (Honda Civic). Nos SC-D, o penafidelense Bruno Gomes (Fiat Punto 85 Sport) tem sido hegemônico. No Caramulo, enfrenta Luís Silva Jr. (Citroen C1) e Horácio Morais (Renault Clio).

Clássicos: Silva e Sainhas são favoritos, mas Loureiro corre em casa

A julgar pelos resultados obtidos nas cinco provas anteriores da temporada, Pedro Silva (VW Golf S16) e Flávio Sainhas (Ford Escort MKI) são claramente favoritos a reservarem para si a discussão da supremacia nas contas do Campeonato de Portugal clássicos de Montanha JC Group. Silva já venceu por duas vezes e Sainhas tem estado ‘à porta’ dos triunfos, sendo sempre muito rápido no Caramulo.

Já Ricardo Loureiro (Ford Escort MKII) é também sempre muito forte na ‘sua’ rampa. Como tal, o piloto do Caramulo Racing Team tudo fará para também estar entre os mais rápidos. Já Luís Moutinho, tentará colocar o seu Ford Escort MKI num dos lugares do pódio final.

Legends: uma vitória de António Barros abrirá as portas do título

A temporada no campeonato reservado aos Legends tem oferecido corridas cada vez mais disputadas, embora sem que, até ao momento, qualquer dos adversários tenha conseguido desfeitear António Barros. O campeão nacional em título permanece em título, apesar de ter já enfrentado vários problemas no seu BMW M3 e de ver a concorrência a aproximar-se. É favorito no Caramulo e um sexto triunfo praticamente permitirá que comemore o segundo título nacional consecutivo.

Filipe Silva (Citroen Saxo Cup), Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé) e Telmo Costa (Citroen Saxo) estão numa primeira linha de oposição, preparados para discutir os lugares do pódio e tentarem aproveitar uma falha de Barros, com a lista de inscritos nos Legends a incluir ainda António Silva (Honda Civic), Carlos Ramos (Peugeot 205 GTi), Alberto Rodrigues (Opel Kadett) e Nuno Pereira (Honda Civic).

1300: José Salgado é claramente favorito

O líder invicto do Campeonato de Portugal de Montanha 1300 JC Group tem tudo para construir o sexto triunfo da temporada. O seu Toyota Starlet 1300 tem um nível competitivo difícil de bater e José Salgado está cada vez mais capaz de extrair todo o potencial do carro nipónico. O título está quase selado.

Aníbal Rolo (Datsun 1200) será, previsivelmente, o oponente que mais perto poderá rodar de Salgado. Quanto a Rafael Jorge (Citroen C1) e Carolina Martins (FIAT Punto 85 Sport) estarão certamente focados em discutir o último degrau do pódio.