CPM, Rampa do Caramulo: António Rodrigues dominou primeiro dia | AutoSport

Aos comandos do seu Silver Car EF10, António Rodrigues foi o mais forte na jornada inaugural da 32ª Rampa do Caramulo, sétima prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group.

António Rodrigues foi para o descanso com a motivação em alta. O piloto de Santa Marta de Penaguião, foi o mais lesto numa das duas subidas de treinos e, na única subida de prova do programa, estabeleceu a marca de 1:18.995, esquecendo os problemas técnicos que o limitaram na Serra da Estrela e o fizeram estar ausente em Santa Marta, colocando-se no comando da prova e deixando José Correia (Norma MC20 FC) a 2 segundos de distância.

O pódio provisório ficou completo com a presença do “Capitão da Montanha”, Nuno Guimarães, que voltou a rodar muito rápido com o Silver Car S2 e está em excelentes condições para terminar no Top 3 absoluto, sendo, como sempre, total o seu domínio na Divisão Protótipos B.

Logo atrás, no quarto posto absoluto, encontrámos Luís Nunes. O piloto de Valpaços começou a comemoração do título nacional da Categoria Super Challenge da melhor maneira, dominando por completo a categoria.

Gabriela Correia brilhou intensamente na acesa batalha dos GT. A “Princesa da Montanha” foi a mais forte neste “round inicial”, impondo a lei do seu Mercedes AMG GT4 por 1,2 segundos sobre Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 CUP).

Nos Turismos, louvor para Paulo Silva, com o piloto da PDAuto a colocar o seu Audi RS3 LMS na liderança da categoria, sendo favorito a conquistar a que será o seu primeiro triunfo de sempre.

Uma referência para a presença de João Saraiva na Taça de Portugal de Monolugares de Montanha. Único inscrito nessas lides, o jovem da Covilhã rubricou bons tempos aos comandos do seu Funspedd FS-2019.

Nos Clássicos a “batalha” pelo triunfo é protagonizada por Flávio Saínhas e pela dupla de ponta do Caramulo Racing Team. O líder do campeonato está a sentir muita pressão por parte dos adversários que correm “em casa” e Saínhas almejou ser o mais rápido na subida de prova, mas colocando o seu Ford Escort MKI a rodar apenas 0,8 segundos mais rápido do que o Ford Escort MKII de Fernando Salgueiro, com Ricardo Loureiro a ter, finalmente, um dia sem problemas no Ford Escort MKII, concluindo com o terceiro tempo, a 4,1 segundos do líder.

Pedro Alves começou da melhor forma a “Operação Título”, com o jovem transmontano a colocar o seu Citroen Saxo VTS a dominar de fio a pavio a tabela de tempos nos Legends de Montanha. Concluiu esta jornada de sábado com um avanço de 3,2 segundos sobre José Coimbra (Opel Astra), com Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé) a assegurar o terceiro melhor tempo.

Armando Freitas (Toyota Starlet) sai do primeiro dia na frente dos 1300. O fafense sentiu alguma pressão nos treinos por parte de João Diogo Santos (Fiat Punto 85 Sport), mas, na subida de prova, intensificou o andamento e alcançou uma margem de 2,9 segundos sobre o jovem amarantino.

Carlos Ferreira (Fiat Punto 85 Sport) rodou longe do duo da frente, mas não teve dificuldades em estabelecer o terceiro tempo. Carlos Delgado (Ford Escort Mexico) lidera nos Clássicos 1300.

Às 11 da manhã de domingo arrancará o dia final, que inclui uma subida de treinos livres, outra de treinos cronometrados e as restantes duas subidas oficiais de prova.