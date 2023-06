CPM, Rampa de Santa Marta no próximo fim de semana: mais de 60 inscritos | AutoSport

A oitava edição da Rampa de Santa Marta volta a levar mais de seis dezenas de máquinas e pilotos às belíssimas paisagens do Douro Vinhateiro, para a sexta prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Organização do Município de Santa Marta de Penaguião e do Clube Automóvel da Régua reforça aposta na segurança no traçado duriense.

Com a típica hospitalidade transmontana e um característico traçado de 3,2 km, considerado um dos mais técnicos e exigentes do calendário, a Rampa de Santa Marta já se converteu num evento popular entre a caravana do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Este ano, a prova organizada pelo Município de Santa Marta de Penaguião e pelo Clube Automóvel da Régua é a sexta prova da temporada, voltando a reunir uma lista com mais de 60 inscritos entre as provas do Campeonato de Portugal de Montanha (CPM), Campeonato Portugal de Clássicos Montanha (CPCM), Campeonato Portugal Legends Montanha (CPLM), Campeonato Portugal de Montanha 1300 (CPM 1300), Taça Portugal Kartcross de Montanha (TPKM), Taça de Portugal Monolugares de Montanha (TPMM) e Rampa de Santa Marta / Regional.

A arte de bem receber

A grande prioridade da organização volta a ser o reforço das condições de segurança da rampa, como refere Manuel António, presidente do Clube Automóvel da Régua. “Ano após ano, temos vindo a trabalhar com o Município de Santa Marta no reforço da segurança ao longo do traçado e este ano demos mais um passo em frente. Temos uma rampa com características únicas em Portugal e, além disso, os pilotos gostam muito de vir a Santa Marta de Penaguião porque são sempre recebidos de forma calorosa. Na sexta-feira, o Município volta a oferecer um jantar de receção aos pilotos. Depois, no sábado à noite, temos o habitual convívio de toda a comitiva da Montanha e o famoso arroz no pote. É também este espírito de reunião e de convívio que torna a nossa prova tão popular. Queremos voltar a fazer um bom trabalho, novamente com mais de 60 pilotos em prova num fim de semana que volta a mostrar a beleza de Santa Marta e da região do Douro”, afirmou o responsável do Clube Automóvel da Régua.

O programa da 8.ª Rampa de Santa Marta começa na próxima sexta-feira (16 de junho), com as verificações técnicas e administrativas. As subidas de treinos começam no sábado, às 10h30, enquanto a primeira subida oficial está marcada para as 15h15. No domingo, o programa começa com as subidas de warm-up, às 10h00, que antecedem a segunda subida oficial, a partir das 12h00, e a terceira e última subida oficial, marcada para as 13h00.