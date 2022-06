CPM, Rampa de Santa Marta: Luís Silva mantém-se invicto e já “cheira a título” nos Legends | AutoSport

A sexta vitória da temporada do piloto do BMW M3 da Famaconcret foi o passo decisivo rumo ao título de campeão entre os Legends, bastando-lhe agora alinhar na próxima prova, que se disputará no Caramulo.

A passagem de Luís Silva e do seu BMW M3 pela 7ª edição da Rampa de Santa Marta foi exemplar quanto ao modo como o “canhão de Famalicão” tem estado na temporada: o seu domínio nas contas do Campeonato de Portugal Legends de Montanha JC Group foi exercido de fio a pavio durante o fim-de-semana.

A sexta vitória da temporada coloca Luís Silva a bater à porta do título nacional, bastando-lhe alinhar numa subida oficial da Rampa do Caramulo, que se disputa em Julho, para poder abrir o espumante e celebrar essa conquista.

Quem mais perto rodou de Luís Silva, embora sem ser suficiente para o pressionar, foi Hugo Mestre. O jovem transmontano trouxe a Santa Marta o seu BMW 320d com que normalmente brilha nas provas de Velocidade para fazer um teste em competição, e foi regularmente o segundo mais rápido entre os Legends. No entanto e num bonito gesto de fair play, Hugo Mestre decidiu não colocar o carro em parque fechado, prescindindo do 2º posto final pois, como não está inscrito no campeonato, considerou ser mais justo não constar da classificação da prova.

Dessa forma, o sempre eficaz João Macedo (BMW 328is) herdou o segundo degrau do pódio e sai de Santa Marta não só com essa boa prestação na rampa, mas também com o 2º lugar no campeonato mais do que consolidado, até porque Carlos Alberto Oliveira, seu principal adversário nessa luta, desistiu com problemas no Ford Sierra Cosworth, voltando a não pontuar.

O terceiro degrau do pódio dos Legends em Santa Marta foi alvo de uma acesa luta entre Arlindo Correia (Peugeot 306) e Miguel Gonçalves (BMW E36 Coupé). Foram taco-a-taco até à derradeira subida de prova e aí Miguel Gonçalves foi mais forte, conquistando assim novo pódio nesta temporada.

De registar a presença de 14 pilotos nas lides dos Legends na rampa organizada pelo Clube Automóvel da Régua.